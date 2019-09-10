Путин освободил от должностей прокуроров трех регионов

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокуроров республики Северная Осетия, Новгородской и Смоленской областей, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей: прокурора Республики Северная Осетия-Алания – Векшина Владимира Павловича; прокурора Смоленской области – Полонского Евгения Викторовича; прокурора Новгородской области – Гуришева Андрея Вячеславовича", - говорится в сообщении.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил Гуришева начальником управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры, сообщается на сайте ведомства.