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РИА Новости

Путин освободил от должностей прокуроров трех регионов

17:23 10.09.2019 (обновлено: 17:36 10.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокуроров республики Северная Осетия, Новгородской и Смоленской областей, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей: прокурора Республики Северная Осетия-Алания – Векшина Владимира Павловича; прокурора Смоленской области – Полонского Евгения Викторовича; прокурора Новгородской области – Гуришева Андрея Вячеславовича", - говорится в сообщении.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил Гуришева начальником управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что Путин назначил Алексея Ежова на должность прокурора Дагестана и Дениса Попова на должность прокурора Москвы.
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
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Владимир ПутинСмоленская областьНовгородская областьРоссияСеверная ОсетияПолитика
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