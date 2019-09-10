В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Водитель Tesla Твит Рэндалл спал, уткнувшись подбородком в грудь, за рулем электрокара, когда машина ехала по платной трассе в Массачусетсе.
Tesla ехала на автопилоте по трассе со скоростным режимом до ста километров в час. Пользователь Twitter Дакота Рэндалл ехала в соседней машине и сняла мужчину на видео.
Твит Рэндалл быстро стал популярным и на него отреагировали в самой Tesla. В компании заявили, что в Сети появляется множество подобных роликов, и большинство из них – пранки. Дело в том, что системы электрокара контролируют водителей и отправляют звуковые уведомления, если их руки не находятся на руле дольше тридцати секунд. Таким образом если бы герой видео действительно заснул, он тут же бы проснулся от звуков.
Автор ролика заверила, что видео – настоящее, а хозяин Tesla – реальный водитель.
"Возможно, люди в машине имитировали сон, но в это верится с трудом. Я всего лишь увидела нечто странное на трассе и записала. Ничего особенного", — отметила пользователь.