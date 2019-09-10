Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T17:16Z
https://ria.ru/20190910/1558539994.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/90362/74/903627417_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_06e5008c9b03150c28e7e135c263366d.jpg
РИА Новости

Врач назвал одну из причин избыточного веса у детей до трех лет

17:16 10.09.2019
1107
© Fotolia / jojofРебенок ест пончик
Ребенок ест пончик
© Fotolia / jojof
Ребенок ест пончик. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Около 40% детей в возрасте до двух лет употребляют шоколад, а в период с двух до трех лет – около 80%, это приводит к избытку массы тела, заявила врач-педиатр, ведущий научный сотрудник "НМИЦ Здоровья детей" Минздрава России Ольга Лукоянова.
"Молочный шоколад представлен (в рационе) у 40% детей на втором году жизни, у 80% - на третьем году жизни... Анализ антропометрических параметров детей выявил не радостную картину – у нас практически каждый четвертый ребенок на втором году жизни имеет избыток массы тела", - сказала Лукоянова журналистам.
Ребенок взвешивается на весах
24 августа, 12:11РИА Новости
Минздрав назвал регионы России, где чаще всего болеют ожирением
Она отметила, что эксперты-диетологи не рекомендуют употреблять до трехлетнего возраста шоколад и кондитерские изделия, имеющие в своем составе маргарин, разрыхлитель, искусственные красители, ароматизаторы и заменители сахара.
603006
Обсудить 0
ЗдоровьеРоссияОбщество
Рекомендуем
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА
Новости
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Лента
новостей
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
Посол РФ рассказал, почему россияне стали чаще погибать на отдыхе в Турции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Роман Бруннер
"Забил битой пьяного рабочего": как депутат "наводил порядок" в своем селе
Автомобиль скорой помощи
Медики рассказали о состоянии детей после ДТП с автобусом в Чувашии
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на слова Сенцова о планах "вернуться в Крым на танке"
Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина
"Связи уже не помогут". Киев решил покарать гонителя Украинской церкви
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
10:46В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
10:46В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
10:45Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье
10:44В России могут начать строже наказывать за нарушения ПДД
10:43Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин
10:41Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
Лента новостейМолния