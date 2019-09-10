Врач назвал одну из причин избыточного веса у детей до трех лет

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Около 40% детей в возрасте до двух лет употребляют шоколад, а в период с двух до трех лет – около 80%, это приводит к избытку массы тела, заявила врач-педиатр, ведущий научный сотрудник "НМИЦ Здоровья детей" Минздрава России Ольга Лукоянова.

"Молочный шоколад представлен (в рационе) у 40% детей на втором году жизни, у 80% - на третьем году жизни... Анализ антропометрических параметров детей выявил не радостную картину – у нас практически каждый четвертый ребенок на втором году жизни имеет избыток массы тела", - сказала Лукоянова журналистам.