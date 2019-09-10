Следователь уточнил, в чем обвиняют братьев Ананьевых

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Следствие обвинило бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

Это стало известно в ходе рассмотрения ходатайства СК РФ о заочном аресте обоих банкиров, объявленных в международный розыск. Им грозит до десяти лет колонии.

"СК РФ расследуется … дело в отношении Ананьевых по факту растраты в составе организованной группы имущества Промсвязьбанка на сумму более 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов и их легализации", - сказал следователь на заседании.

Кроме того, по его словам, идет расследование по факту растраты "неустановленными лицами" имущества Промсвязьбанка на сумму "не менее 102,2 миллиарда рублей" и "причинения банку имущественного ущерба на сумму не менее 100 миллионов рублей", тоже без фигурантов.

Журнал Forbes в 2017 году отводил братьям Ананьевым третье место в списке богатейших семейных кланов России с общим состоянием в 2,7 миллиарда долларов.

В рейтинге издания в 2018 году у братьев было по 700 миллионов долларов, в топ-200 богатейших бизнесменов в 2019 году вошел только Дмитрий с 600 миллионами.

Долгое время ключевым активом братьев был Промсвязьбанк, который в 2017 году на фоне серьезных финансовых проблем попал под санацию государства. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу, а единственным акционером является Росимущество.