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РИА Новости

Следователь уточнил, в чем обвиняют братьев Ананьевых

17:11 10.09.2019 (обновлено: 17:30 10.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Следствие обвинило бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Это стало известно в ходе рассмотрения ходатайства СК РФ о заочном аресте обоих банкиров, объявленных в международный розыск. Им грозит до десяти лет колонии.
"СК РФ расследуется … дело в отношении Ананьевых по факту растраты в составе организованной группы имущества Промсвязьбанка на сумму более 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов и их легализации", - сказал следователь на заседании.
Кроме того, по его словам, идет расследование по факту растраты "неустановленными лицами" имущества Промсвязьбанка на сумму "не менее 102,2 миллиарда рублей" и "причинения банку имущественного ущерба на сумму не менее 100 миллионов рублей", тоже без фигурантов.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 14:52РИА Новости
Братья Ананьевы скрылись за границей
Журнал Forbes в 2017 году отводил братьям Ананьевым третье место в списке богатейших семейных кланов России с общим состоянием в 2,7 миллиарда долларов.
В рейтинге издания в 2018 году у братьев было по 700 миллионов долларов, в топ-200 богатейших бизнесменов в 2019 году вошел только Дмитрий с 600 миллионами.
Долгое время ключевым активом братьев был Промсвязьбанк, который в 2017 году на фоне серьезных финансовых проблем попал под санацию государства. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу, а единственным акционером является Росимущество.
Новые владельцы Промсвязьбанка через суд потребовали от братьев Ананьевых вернуть 282 миллиарда рублей, которые, по мнению истцов, структура потеряла по вине банкиров. На счета, земли, дома, автомобили и самолеты Ананьевых наложен арест.
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Дмитрий АнаньевАлексей АнаньевРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Как обычно,сначала не препятствовали их выезду,скорей всего помогли даже,а уж после объявили в розыск.
10 сентября, 18:25
Tamara Novikova
1000001
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