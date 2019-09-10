Из Чэнду в Россию начался экспорт подержанных автомобилей

Грузовой состав с более чем 60 подержанными автомобилями китайской марки "Лифань" отправился в воскресенье из административного центра провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) города Чэнду, в Россию. Эти автомобили должны будут поступить на российский рынок через полмесяца. Об этом заявили в понедельник местные власти.