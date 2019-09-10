Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T17:11Z
https://ria.ru/20190910/1558539791.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/74/1531047460_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_343633e38b86e80cf3f64ceaf49529aa.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Из Чэнду в Россию начался экспорт подержанных автомобилей

17:11 10.09.2019
3624
© Depositphotos / LP2tudioТрадиционная китайская башня на фоне Луны, Чэнду, Китай
Традиционная китайская башня на фоне Луны, Чэнду, Китай
© Depositphotos / LP2tudio
МОСКВА, 10 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Грузовой состав с более чем 60 подержанными автомобилями китайской марки "Лифань" отправился в воскресенье из административного центра провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) города Чэнду, в Россию. Эти автомобили должны будут поступить на российский рынок через полмесяца. Об этом заявили в понедельник местные власти.
Чэндуская импортно-экспортная корпорация "Сучжуй" планирует экспортировать в Россию 60 подержанных автомобилей китайских марок. Корпорация также заключила подобные контракты с импортерами других 10 стран, включая США, Германию, Уругвай, Таиланд и Турцию, сообщили в корпорации.
В апреле текущего года Чэнду был включен в список десяти пилотных городов Китая по экспорту подержанных автомобилей, после чего пять предприятий из Чэнду подписали соглашения о намерениях, согласно которым они должны экспортировать свыше 1500 б/у автомобилей в Россию, Камбоджу и Казахстан.
1500034
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеРоссияЭкономика
Рекомендуем
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
РИА
Новости
Газовая буровая установка Екатерина на Бованенковском месторождении
Газпром активизирует геологоразведку для новых поставок газа в Китай
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре
Путин обсудил с Миллером возможность поставок газа в Китай через Монголию
Лента
новостей
Телескоп Гуйчжоу
Китайские астрономы зафиксировали загадочные сигналы из космоса
Квициния намерен добиваться отмены итогов выборов в Абхазии правовым путем
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД
Полиция
В Краснодаре полиция расследует массовую драку в аквапарке
Генуэзская крепость в Судаке
Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху пообещал распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину
Людмила Павличенко. 6 мая 1942 года, Севастополь
Нежные письма снайпера на листьях магнолии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев и премьер Госсовета Китая обсудят торгово-экономические связи
Международная космическая станция
Российские космонавты на МКС стали меньше заниматься наукой, заявили в ЦПК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
10:46В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
10:46В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
10:45Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье
10:44В России могут начать строже наказывать за нарушения ПДД
10:43Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин
10:41Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
Лента новостейМолния