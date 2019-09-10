В Ростовской области ликвидировали возгорание сухой травы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен – РИА Новости. Сухая растительность выгорела в Аксайском районе Ростовской области на площади 3,5 тысячи квадратных метров, пожар ликвидирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

Пожар произошел в районе станицы Мишкинская на площади порядка 2,5 тысячи квадратных метров. Угрозы населенным пунктам не было.

"В 16.45 мск ликвидация пожара на площади 0,35 гектара", - сказал представитель областного МЧС.