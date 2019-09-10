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РИА Новости

В Ростовской области ликвидировали возгорание сухой травы

17:07 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДежурная часть МЧС в Тамбове
Дежурная часть МЧС в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен – РИА Новости. Сухая растительность выгорела в Аксайском районе Ростовской области на площади 3,5 тысячи квадратных метров, пожар ликвидирован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Пожар произошел в районе станицы Мишкинская на площади порядка 2,5 тысячи квадратных метров. Угрозы населенным пунктам не было.
Тушение тлеющей травяной подстилки во время природных пожаров
3 мая, 12:08РИА Новости
Спасатели дали советы по тушению травяного пожара
"В 16.45 мск ликвидация пожара на площади 0,35 гектара", - сказал представитель областного МЧС.
В тушении огня были задействованы более 50 человек и 14 единиц техники.
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