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РИА Новости

Стратегические подлодки "Борей-А" могут оснастить ракетами "Калибр"

17:06 10.09.2019 (обновлено: 17:34 10.09.2019)
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© Минобороны РФИспытания подводного ракетоносца типа "Борей"
Испытания подводного ракетоносца типа Борей
© Минобороны РФ
Испытания подводного ракетоносца типа "Борей". Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Атомные подводные лодки проекта "Борей-А" могут быть оснащены не только стратегическим оружием, но и крылатыми ракетами "Калибр", считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев.
Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил "Севмаш" и заявил о решении военного ведомства купить еще две атомные подлодки "Борей-А". Всего до 2024 года ВМФ России планируется передать десять АПЛ проектов "Борей-А" и "Ясень-М". По плану, подлодка-носитель "Посейдонов" "Белгород" выйдет в море 15 июня 2020 года и будет сдана флоту в сентябре.
"Эти лодки уникальны тем, что они могут нести как баллистические ракеты на борту, так и "Калибры" и другие виды вооружения – то, чего не строилось никогда ранее. Это фактор, который позволяет нам четко сигналить нашим "партнерам" по планете, что, нарушая договоры мировой стабильности, они будут за эти нарушения нести ответственность", - сказал Ненашев РИА Новости на расширенном заседании правления ДПФ в честь 28-летия организации.
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То, что Россия вышла на такие темпы – по пять крупных подлодок в течение пяти лет, свидетельствует о формировании новой кооперации по атомному кораблестроению, полагает собеседник агентства.
"Все более и более выстраивается новая кооперация XXI века. В строительстве таких лодок около 1,5 тысяч предприятий участвуют в кооперации", - пояснил председатель ДПФ.
Атомные подлодки с крылатыми ракетами проекта "Ясень-М" (885М), считает Ненашев, "являются уникальным ответом на попытки США угрожать нам новыми разработками с использованием ракет "Томагавк".
По словам капитана первого ранга, "Ясени-М" будут нести оружие, которое "обнулит возможности "Томагавков"".
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КалибрАлексей КриворучкоСевмашРоссияБезопасность
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