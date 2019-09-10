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РИА Новости
Единый день голосования

Аксенов в случае переизбрания пообещал продолжить модернизацию Крыма

17:02 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорожане на набережной в Севастополе в Крыму
Горожане на набережной в Севастополе в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Горожане на набережной в Севастополе в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов, кандидатура которого, в том числе, была предложена на рассмотрение депутатов Госсовета Крыма нового созыва для избрания на пост главы республики, обещает продолжить модернизацию полуострова и оправдать доверие крымчан.
Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов госсовета Крыма нового созыва на пост главы республики три кандидатуры, среди них Сергей Аксенов (от партии "Единая Россия"), заместитель председателя совета Гагаринского муниципального округа города Севастополь, первый секретарь Крымского республиканского комитета КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР).
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"Благодарю президента за доверие. Это большая честь и большая ответственность. Считаю достойными все предложенные кандидатуры. Если государственный совет Республики Крым утвердит мою кандидатуру, готов приложить все силы, чтобы оправдать доверие главы государства и крымчан", - написал Аксенов на своей странице ВКонтакте.
По его словам, долг власти – продолжить модернизацию Крыма, которая началась после воссоединения с Россией.
"Наша республика должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом нашей страны, образцом и центром притяжения для всего Русского мира", - подчеркнул Аксенов.
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования. Победу на выборах в парламент Крыма одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. Остальные достались ЛДПР – 10 и КПРФ – 5.
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