На Енисее один человек пропал после столкновения катера с танкером

КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Один человек пропал после столкновения самодельного катера и танкера на Енисее на севере Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Сегодня в 13.00 на Енисее столкнулся самодельный катер и танкер. В результате три человека с катера оказались в воде. Двое спасены, один пропал", - сказал собеседник агентства.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в районе Осиновского порога на Енисее. Танкер двигался из Красноярска, а катер из поселка Бор. В ведомстве сообщили, что предположительно самодельный катер двигался за кромкой судового хода, потом резко пересек курс танкера, на радиосвязь не выходил и не реагировал на звуковой сигнал. Информация о пострадавших уточняется. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания.