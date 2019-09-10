Американские ВВС отказались сообщать, как близко B-2 подлетают к России

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американские военные отказались прокомментировать на брифинге во вторник, занимаются ли размещенные в Великобритании бомбардировщики В-2 патрулированием вблизи воздушных границ России.
"В целях обеспечения оперативной безопасности мы не можем обсуждать конкретные места, в которых летают наши самолеты", - сказал в ответ на вопрос о России командир 393-й бомбардировочной эскадрильи ВВС США подполковник Роберт Шененберг.
По его словам, размещение В-2 в Европе "не обязательно" продиктовано необходимостью сдерживания конкретных стран. "Наша цель - вселить уверенность нашим партнерам", - добавил Шененберг.
Он также отказался сообщить, до какого времени продлится пребывание В-2 в Европе.
В конце августа США перебросили на базу в Великобритании три стратегических малозаметных бомбардировщика В-2.
Как заявляло Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM), самолеты будут базироваться на базе британских ВВС "Фэрфорд" на юго-западе Англии.