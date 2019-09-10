В РПЦ прокомментировали идею организовать избирательные участки в храмах

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В Московском патриархате с недоумением встретили идею главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова организовать избирательные участки в церквях, отметив, что паства Русской православной церкви охватывает граждан многих стран и что в целом "вводить храмы в политический процесс" нецелесообразно.

Ранее Горбунов на встрече с иностранными наблюдателями сообщил, что обратится в Центризбирком с предложением организовать избирательные участки в церквях. По его мнению, это может быть особенно востребовано для россиян за рубежом, так как "помещения посольств и консульств ограничивают возможности людей перемещаться по большим территориям", а "церковные приходы более доступны людям".

"Вот этого нам совершенно не надо. На всякий случай напомню господину Горбунову даже не о том, что приходы не могут быть агентами выполнения государственных функций, но даже просто о том, что паства Русской православной церкви охватывает граждан множества стран, а за границей - так особенно. И подобные инициативы вызовут, мягко скажем, недоумение части паствы", - написал во вторник в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

В свою очередь глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заметил, что предложение главы Мосгоризбиркома "выглядит явно непроработанным".

"Конечно, храмовое пространство иногда используется не только для богослужений, но, например, для бесед. Но сугубо на религиозные темы. Не очень понятно, зачем - пусть таким образом - вводить храмы в политический процесс. Не думаю, что это предложение встретит поддержку в Церкви", - написал Легойда в своем Telegram-канале.