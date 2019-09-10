Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T16:44Z
https://ria.ru/20190910/1558538132.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/99061/76/990617660_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_3d1ca89eef453fdb9cdd2087a3852054.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ прокомментировали идею организовать избирательные участки в храмах

16:44 10.09.2019
433
© РИА Новости / Александр ПаниотовКресты на куполах храма
Кресты на куполах храма
© РИА Новости / Александр Паниотов
Кресты на куполах храма. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В Московском патриархате с недоумением встретили идею главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова организовать избирательные участки в церквях, отметив, что паства Русской православной церкви охватывает граждан многих стран и что в целом "вводить храмы в политический процесс" нецелесообразно.
Ранее Горбунов на встрече с иностранными наблюдателями сообщил, что обратится в Центризбирком с предложением организовать избирательные участки в церквях. По его мнению, это может быть особенно востребовано для россиян за рубежом, так как "помещения посольств и консульств ограничивают возможности людей перемещаться по большим территориям", а "церковные приходы более доступны людям".
Соборная площадь Московского Кремля
28 августа, 15:09Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл рассказал, почему верующих не пускали в главный собор РПЦ
"Вот этого нам совершенно не надо. На всякий случай напомню господину Горбунову даже не о том, что приходы не могут быть агентами выполнения государственных функций, но даже просто о том, что паства Русской православной церкви охватывает граждан множества стран, а за границей - так особенно. И подобные инициативы вызовут, мягко скажем, недоумение части паствы", - написал во вторник в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).
В свою очередь глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заметил, что предложение главы Мосгоризбиркома "выглядит явно непроработанным".
"Конечно, храмовое пространство иногда используется не только для богослужений, но, например, для бесед. Но сугубо на религиозные темы. Не очень понятно, зачем - пусть таким образом - вводить храмы в политический процесс. Не думаю, что это предложение встретит поддержку в Церкви", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он выразил уверенность, что "православные верующие, равно как и другие граждане РФ, продолжат традиционно реализовывать свои права избирать народных представителей в местах, органично для этого подходящих".
Церковь Рождества Христова в деревне Большая Шалга Каргопольского района Архангельской области
25 июля, 08:00Религия и мировоззрение
Реставрировать или забить: что ждет деревенские храмы
2061019
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеМосгоризбиркомВалентин ГорбуновВладимир ЛегойдаРусская православная церковьРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин наградил муфтия Равиля Гайнутдина и митрополита Антония орденами
РИА
Новости
Протоиерей Димитрий Смирнов
Протоиерей Смирнов назвал эволюционную теорию Дарвина совершенно ненаучной
Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина
"Связи уже не помогут". Киев решил покарать гонителя Украинской церкви
В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Мосгоризбирком предлагает организовать избирательные участки в храмах
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ввели санкции против двух сотрудников СК
Девочка с инвалидностью с мамой
Семейную политику обсудят в Москве представители властей и конфессий РФ
Единая Россия
Эксперт оценил успех "Единой России" на прошедших выборах
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Еврокомиссия проанализирует решение суда ЕС о доступе "Газпрома" к OPAL
Горожане на набережной в Севастополе в Крыму
Аксенов в случае переизбрания пообещал продолжить модернизацию Крыма
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД рассказал о ходе работы по подготовке ответа на ракетные испытания США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
10:46В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
10:46В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
10:45Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье
10:44В России могут начать строже наказывать за нарушения ПДД
10:43Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин
10:41Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
Лента новостейМолния