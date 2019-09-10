Путин наградил муфтия Равиля Гайнутдина и митрополита Антония орденами

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденами председателя Совета муфтиев России муфтия Равиля Гайнутдина и бывшего главу Орловской митрополии митрополита Антония (Черемисова), соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Равиль Гайнутдин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе".
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
Гайнутдин с 1996 года возглавляет Совет муфтиев России. Он является также председателем Духовного управления мусульман РФ, членом совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, членом президиума и сопредседателем Межрелигиозного совета России.
Митрополит Антоний (Иван Черемисов) указом президента награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени "за большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность".
CC BY-SA 2.0 / Russian Orthodox Cathedral of St John the Baptist from Washington DC / Митрополит Антоний (Черемисов)
Митрополит Антоний (Черемисов)
В феврале 2019 года митрополит Антоний ушел на покой. На сайте Московской патриархии говорится, что его многолетнее архипастырское служение в епархиях Русской православной церкви "отмечено многократным увеличением приходов и духовенства, строительством храмов, заботой о приходах и монастырях, плодотворным взаимодействием с региональными властями и общественными объединениями".