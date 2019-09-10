Путин наградил муфтия Равиля Гайнутдина и митрополита Антония орденами

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденами председателя Совета муфтиев России муфтия Равиля Гайнутдина и бывшего главу Орловской митрополии митрополита Антония (Черемисова), соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Равиль Гайнутдин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе".

Гайнутдин с 1996 года возглавляет Совет муфтиев России. Он является также председателем Духовного управления мусульман РФ, членом совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, членом президиума и сопредседателем Межрелигиозного совета России.

Митрополит Антоний (Иван Черемисов) указом президента награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени "за большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность".