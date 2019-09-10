Путин поздравил Хаджимбу с избранием на пост главы Абхазии

Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга. Архивное фото

Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе по случаю его переизбрания на пост главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

"Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства", - цитирует пресс-служба текст телеграммы.