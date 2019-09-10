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РИА Новости

Путин поздравил Хаджимбу с избранием на пост главы Абхазии

16:30 10.09.2019 (обновлено: 16:36 10.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРауль Хаджимба во время пресс-брифинга
Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе по случаю его переизбрания на пост главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
"Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства", - цитирует пресс-служба текст телеграммы.
Путин подчеркнул, что Россия продолжит оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие в решении задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
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Владимир ПутинАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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