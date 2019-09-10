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РИА Новости

Поклонская перешла в комитет Госдумы по международным делам

16:27 10.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проекты постановлений о ряде перестановок в думских комитетах, в частности, депутат от республики Крым Наталья Поклонская (ЕР) переходит из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам.
Депутат анонсировала свой переход в международный комитет в конце июля. По ее словам, она заканчивает учебу в Дипломатической академии при МИД России на кафедре международной безопасности и уверена, что ее многолетний прокурорский опыт работы поможет реализоваться на новой площадке.
Кроме того, в комитете по международным делам Поклонская будет занимать должность заместителя председателя.
Также вместе с Поклонской в комитет по международным делам переходит депутат Абдулмажид Маграмов (ЕР), который ранее был членом комитета по охране здоровья, а депутат Владимир Блоцкий (КПРФ) становится членом комитета по аграрным вопросам (ранее - член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям).
Наталья Поклонская на конференции Санкционный мир. Глобальные вызовы в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
24 июля, 19:17РИА Новости
Поклонская будет добиваться рассмотрения в Госдуме своих старых проектов
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