Поклонская перешла в комитет Госдумы по международным делам

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проекты постановлений о ряде перестановок в думских комитетах, в частности, депутат от республики Крым Наталья Поклонская (ЕР) переходит из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам.

Депутат анонсировала свой переход в международный комитет в конце июля. По ее словам, она заканчивает учебу в Дипломатической академии при МИД России на кафедре международной безопасности и уверена, что ее многолетний прокурорский опыт работы поможет реализоваться на новой площадке.

Кроме того, в комитете по международным делам Поклонская будет занимать должность заместителя председателя.