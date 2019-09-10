Поклонская перешла в комитет Госдумы по международным делам

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проекты постановлений о ряде перестановок в думских комитетах, в частности, депутат от республики Крым Наталья Поклонская (ЕР) переходит из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам.
Депутат анонсировала свой переход в международный комитет в конце июля. По ее словам, она заканчивает учебу в Дипломатической академии при МИД России на кафедре международной безопасности и уверена, что ее многолетний прокурорский опыт работы поможет реализоваться на новой площадке.
Кроме того, в комитете по международным делам Поклонская будет занимать должность заместителя председателя.
Также вместе с Поклонской в комитет по международным делам переходит депутат Абдулмажид Маграмов (ЕР), который ранее был членом комитета по охране здоровья, а депутат Владимир Блоцкий (КПРФ) становится членом комитета по аграрным вопросам (ранее - член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям).