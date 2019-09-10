На Украине 20 школьников пострадали из-за распыления газового баллончика

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Двадцать учеников одной из школ в Черкасской области Украины госпитализированы после распыления газового баллончика, сообщил во вторник помощник начальника областного управления госслужбы Украины по ЧС Константин Проценко.
Как написал Проценко на странице в Facebook, поступило сообщение о распылении в фойе учебного заведения "агрессивной газовой смеси", спасатели эвакуировали 257 учеников.
"Работники скорой медицинской помощи на месте провели обследование учеников. Для дополнительного обследования в Черкасскую областную детскую больницу доставлены 20 учеников", - сообщил Проценко.
По его словам, учебный процесс временно приостановлен, помещение, в котором распылили газовый баллончик, проветрено. Медики продолжают осмотр учеников.