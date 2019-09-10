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РИА Новости

На Украине 20 школьников пострадали из-за распыления газового баллончика

16:23 10.09.2019 (обновлено: 18:48 10.09.2019)
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Двадцать учеников одной из школ в Черкасской области Украины госпитализированы после распыления газового баллончика, сообщил во вторник помощник начальника областного управления госслужбы Украины по ЧС Константин Проценко.
Как написал Проценко на странице в Facebook, поступило сообщение о распылении в фойе учебного заведения "агрессивной газовой смеси", спасатели эвакуировали 257 учеников.
"Работники скорой медицинской помощи на месте провели обследование учеников. Для дополнительного обследования в Черкасскую областную детскую больницу доставлены 20 учеников", - сообщил Проценко.
По его словам, учебный процесс временно приостановлен, помещение, в котором распылили газовый баллончик, проветрено. Медики продолжают осмотр учеников.
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