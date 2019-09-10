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РИА Новости

У посольства России в Черногории нет данных о судьбе Смоленкова

16:21 10.09.2019 (обновлено: 21:49 10.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийАэропорт Подгорицы в Черногории
Аэропорт Подгорицы в Черногории
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Черногории не располагает данными о судьбе Олега Смоленкова, которого в американских СМИ называют "информатором США", после его въезда в эту балканскую страну, заявили РИА Новости в дипмиссии.
"Посольство не располагает информацией по поводу судьбы господина Смоленкова. Никакой информации о его дальнейших передвижениях – в каком направлении (он уехал) и где он сейчас", - сообщили агентству в посольстве.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего "информатора", близкого к российским властям. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове. В СМИ появлялась также информация, что Смоленков с семьей пропал без вести в 2017 году в Черногории.
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