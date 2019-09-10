У посольства России в Черногории нет данных о судьбе Смоленкова

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Черногории не располагает данными о судьбе Олега Смоленкова, которого в американских СМИ называют "информатором США", после его въезда в эту балканскую страну, заявили РИА Новости в дипмиссии.

"Посольство не располагает информацией по поводу судьбы господина Смоленкова. Никакой информации о его дальнейших передвижениях – в каком направлении (он уехал) и где он сейчас", - сообщили агентству в посольстве.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего "информатора", близкого к российским властям. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове. В СМИ появлялась также информация, что Смоленков с семьей пропал без вести в 2017 году в Черногории.