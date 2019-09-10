Медведев и Шарец приняли участие в открытии памятника жертвам войн

Дмитрий Медведев и председатель правительства Республики Словения Марьян Шарец на церемонии открытия памятника словенцам, погибшим на российской земле в годы Первой и Второй мировых войн. 10 сентября 2019

Дмитрий Медведев и председатель правительства Республики Словения Марьян Шарец на церемонии открытия памятника словенцам, погибшим на российской земле в годы Первой и Второй мировых войн. 10 сентября 2019

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Словении Марьян Шарец приняли участие в церемонии открытия памятника словенцам, погибшим на российской земле в годы двух мировых войн.

Памятник был открыт в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, мемориал призван стать символом исторической общности народов двух стран, местом преклонения перед памятью павших.

"Я убежден, что монумент, который мы открываем сегодня, станет еще одним напоминанием всем живущим, конечно, будущим поколения о том, что любая идеология, которая основана на ненависти, в конечном счете терпит крах", - сказал Медведев на церемонии.

Глава правительства отметил, что десятки тысяч словенцев участвовали в боевых действия и не вернулись к своим близким в годы двух мировых войн. "Сыновьям и дочерям Словении от скорбящей родины" - эта надпись на монументе передает чувства, которые словенцы разделяют до сих пор", - сказал он.

В России и Словении, отметил премьер-министр, понимают, какие колоссальные жертвы были принесены. "Не вернувшиеся с фронта отцы и деды, сироты, инвалиды в разрушенных городах, это дети без детства и матери без детей. Это общая история, и мы благодарны словенцам за их заботу о памятниках на территории Словении", - сказал Медведев.

Он напомнил, что в Словении находится 84 российских мемориала. "Бережное отношение России и Словении к истории XX века является фундаментом, на котором мы строим сотрудничество в XXI веке. И этот монумент, который по праву установлен здесь - в музейно-мемориальном комплексе на Поклонной горе, станет важным символом дружбы между нашими народами", - сказал Медведев.

В свою очередь глава правительства Словении отметил, что место, где открывается памятник, - это место, где россияне чтут память всех погибших в прошлом за то, чтобы современная жизнь была мирной. "Это знак примирения между поколениями и европейскими народами, это еще один шаг вперед для того, чтобы расширить взаимное доверие. Поэтому искренняя благодарность российскому народу, правительству и городу Москве", - сказал Шарец.

Он подчеркнул, что словенцы, которые были насильно мобилизованы оккупационными войсками, а также добровольцы борьбы с фашизмом "сегодня получат кусочек своей родины". "И сегодняшним действием мы хотим четко сказать всем, что нам не все равно, что никто не забыт и ничто не забыто", - сказал глава правительства Словении.

Шарец отметил, что сегодня нужно вспомнить о бессмысленности вооруженных конфликтов и углубить дружбу между народами России и Словении. "В прошлом отношения между российским и словенским народами развивались в духе дружбы и с симпатией друг к другу, и это, конечно, помогло тому, что на сегодняшний день между РФ и Словенией существует такое качественное сотрудничество, которое основано на взаимном уважении и доверии", - отметил премьер-министр Словении.

Глобальные вызовы, добавил он, требуют от всех рационального мышления и позитивного развития. "Поэтому сегодня я могу разделить мысль великого русского писателя Льва Толстого, который сказал: "Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда очень просты", - заключил Шарец.

Он добавил, что хорошие отношения между Россией и Словенией важны как в широком европейском, так и международном контекстах.

История создания памятника

В 2016 году 30 июля в центре Любляны в присутствии президентов России и Словении был открыт памятник Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Позже словенская сторона выступила с предложением установить в Москве памятник словенцам, погибшим в этот период.

Эта инициатива была поддержана российской стороной. Автором проекта стал известный словенский архитектор Рок Кланьшчек.

Памятник выполнен из словенского гранита в форме горы Триглав - национального символа Словении и воспроизводит словенскую традицию установки монументов аналогичного облика в память о борцах антифашистского движения в годы Второй мировой войны. На монументе надпись: "Сыновьям и дочерям Словении от скорбящей Родины".

© РИА Новости / Дмитрий Астахов Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев и председатель правительства Республики Словения Марьян Шарец на церемонии открытия памятника словенцам, погибшим на российской земле в годы Первой и Второй мировых войн © РИА Новости / Дмитрий Астахов Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев и председатель правительства Республики Словения Марьян Шарец на церемонии открытия памятника словенцам, погибшим на российской земле в годы Первой и Второй мировых войн

В России в большинстве своем имеются не сохранившиеся захоронения военнопленных словенцев - солдат и офицеров австро-венгерской армии времен Первой мировой войны. Один из лагерей, в котором находилось значительное число выходцев из Словении, располагался в Перми. Относительно небольшие группы военнопленных оказались распределены по всей России от западных областей до Сибири и Дальнего Востока. Общее число словенцев, умерших в плену в период Первой мировой войны, оценивается в 4 тысяч человек.

В годы Второй мировой войны многие словенцы призывного возраста были насильно мобилизованы в Вермахт, итальянскую армию, а также в "рабочие отряды" хортистской Венгрии.

С учетом получившего в Словении большой размах партизанского движения в Вермахте словенцы считались "проблемным контингентом". Добровольный переход словенцев на сторону Красной Армии и советских партизан приобрел массовый характер. В 1943 году в Коломне Московской области из числа пленных - народов бывшей Югославии стали создаваться бригады Народно-Освободительной армии Югославии, сформированные в СССР. В эти соединения вступали многие словенцы.