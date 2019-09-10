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РИА Новости

Еврокомиссия проанализирует решение суда ЕС о доступе "Газпрома" к OPAL

16:16 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия тщательно проанализирует сегодняшнее решение суда ЕС в отношении газопровода Opal, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.
Ранее во вторник суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, расширяющее доступ компании "Газпром" к мощностям Opal как нарушающее принцип энергетической солидарности.
"Еврокомиссия тщательно проанализирует сегодняшнее решение", - сказал собеседник агентства.
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OPAL (газопровод)ГазпромБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзПольшаЭкономика
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