Еврокомиссия проанализирует решение суда ЕС о доступе "Газпрома" к OPAL

Аналитик: "Северный поток-2" останется полупустым? Практика показывает иное Новые нормы ЕС могут оставить "Северный поток-2" недозагруженным в первые несколько лет эксплуатации, пишут СМИ. Свое мнение о том, насколько велик этот риск, в эфире радио Sputnik изложил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.