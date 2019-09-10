Еврокомиссия проанализирует решение суда ЕС о доступе "Газпрома" к OPAL

БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия тщательно проанализирует сегодняшнее решение суда ЕС в отношении газопровода Opal, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.
Ранее во вторник суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, расширяющее доступ компании "Газпром" к мощностям Opal как нарушающее принцип энергетической солидарности.
"Еврокомиссия тщательно проанализирует сегодняшнее решение", - сказал собеседник агентства.
18 февраля, 15:02РадиоАналитик: "Северный поток-2" останется полупустым? Практика показывает иноеНовые нормы ЕС могут оставить "Северный поток-2" недозагруженным в первые несколько лет эксплуатации, пишут СМИ. Свое мнение о том, насколько велик этот риск, в эфире радио Sputnik изложил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.