Эксперт призвал наказывать за подделку подписей для кандидатов на выборы

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Необходимо ввести наказание за подделку подписей для регистрации кандидатов на выборы, причем наказываться должны не сами кандидаты, а мошенники, рисующие фальшивые подписи, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
"У нас в стране, в нашем уголовном законодательстве, есть очень серьёзное наказание для сотрудников избирательных комиссий, в случае нарушений... А почему у нас есть никакой ответственности - не обязательно суровой, ну просто, чтобы это все знали, всё-таки решение судебное, это публичное действие, - для тех, кто вот такие подписи таким образом изготовляет? Там же ложь эта очевидна... Это мошенничество вообще-то", - сказал Костин на круглом столе по итогам единого дня голосования.
"Почему по результатам проверки мы не узнаем, кто же именно эти мошенники? Почему весь негатив на себя берут кандидаты?... Когда начнут думать о том, как дальше либерализовать нашу избирательную систему, я бы подумал вот об этой норме", - отметил эксперт.