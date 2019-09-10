Эксперт призвал наказывать за подделку подписей для кандидатов на выборы

"У нас в стране, в нашем уголовном законодательстве, есть очень серьёзное наказание для сотрудников избирательных комиссий, в случае нарушений... А почему у нас есть никакой ответственности - не обязательно суровой, ну просто, чтобы это все знали, всё-таки решение судебное, это публичное действие, - для тех, кто вот такие подписи таким образом изготовляет? Там же ложь эта очевидна... Это мошенничество вообще-то", - сказал Костин на круглом столе по итогам единого дня голосования.