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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Эксперт призвал наказывать за подделку подписей для кандидатов на выборы

16:11 10.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПредседатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Необходимо ввести наказание за подделку подписей для регистрации кандидатов на выборы, причем наказываться должны не сами кандидаты, а мошенники, рисующие фальшивые подписи, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
"У нас в стране, в нашем уголовном законодательстве, есть очень серьёзное наказание для сотрудников избирательных комиссий, в случае нарушений... А почему у нас есть никакой ответственности - не обязательно суровой, ну просто, чтобы это все знали, всё-таки решение судебное, это публичное действие, - для тех, кто вот такие подписи таким образом изготовляет? Там же ложь эта очевидна... Это мошенничество вообще-то", - сказал Костин на круглом столе по итогам единого дня голосования.
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"Почему по результатам проверки мы не узнаем, кто же именно эти мошенники? Почему весь негатив на себя берут кандидаты?... Когда начнут думать о том, как дальше либерализовать нашу избирательную систему, я бы подумал вот об этой норме", - отметил эксперт.
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Выборы в МосгордумуФонд развития гражданского обществаКонстантин КостинМоскваПолитика
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