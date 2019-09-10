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РИА Новости

В Испании суд вынесет решение по эксгумации останков Франко 24 сентября

16:09 10.09.2019
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© AP PhotoГенералиссимус Франциско Франко у города Винарос. 26 июля 1938 года
Генералиссимус Франциско Франко у города Винарос. 26 июля 1938 года
© AP Photo
Генералиссимус Франциско Франко у города Винарос. 26 июля 1938 года . Архивное фото
МАДРИД, 10 сен – РИА Новости. Верховный суд Испании вынесет решение по эксгумации останков диктатора Франсиско Франко 24 сентября, следует из документа ВС, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Верховный суд в настоящее время рассматривает иск семьи Франко против решения правительства перезахоронить останки диктатора из Долины Павших на кладбище в Эль-Пардо под Мадридом, где находится могила его супруги. Семья настаивает на том, чтобы могила диктатора оставалась в базилике, единственным альтернативным местом они считают крипту мадридского кафедрального собора Альмудена, где захоронены дочь и зять диктатора.
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18 июля, 13:39РИА Новости
В Ватикане прокомментировали планы Испании по эксгумации Франко
Социалистическое правительство заявило о намерении перезахоронить останки Франко вскоре после прихода к власти в июне 2018 года. В августе прошлого года кабинет министров принял Королевский декрет о внесении изменений в Закон об исторической памяти от 2007 года. В новой редакции говорится, что в Долине Павших "могут покоиться только останки людей, погибших в результате испанской Гражданской войны". Франко умер через много лет после окончания войны (1936-1939) - в 1975 году.
Кабинет министров принял решение перезахоронить Франко на кладбище в Эль-Пардо. Но эксгумация, назначенная на 10 июня, так и не состоялась. Правительство вынуждено было отложить ее до вынесения окончательного решения Верховным судом.
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Франсиско ФранкоИспанияВ мире
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