В Испании суд вынесет решение по эксгумации останков Франко 24 сентября

МАДРИД, 10 сен – РИА Новости. Верховный суд Испании вынесет решение по эксгумации останков диктатора Франсиско Франко 24 сентября, следует из документа ВС, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Верховный суд в настоящее время рассматривает иск семьи Франко против решения правительства перезахоронить останки диктатора из Долины Павших на кладбище в Эль-Пардо под Мадридом, где находится могила его супруги. Семья настаивает на том, чтобы могила диктатора оставалась в базилике, единственным альтернативным местом они считают крипту мадридского кафедрального собора Альмудена, где захоронены дочь и зять диктатора.

Социалистическое правительство заявило о намерении перезахоронить останки Франко вскоре после прихода к власти в июне 2018 года. В августе прошлого года кабинет министров принял Королевский декрет о внесении изменений в Закон об исторической памяти от 2007 года. В новой редакции говорится, что в Долине Павших "могут покоиться только останки людей, погибших в результате испанской Гражданской войны". Франко умер через много лет после окончания войны (1936-1939) - в 1975 году.