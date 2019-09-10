Летящий на МКС в сентябре экипаж прибыл на Байконур

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-15", старт которого на Международную космическую станцию (МКС) планируется в конце сентября, прилетели на космодром Байконур для предполетной подготовки, сообщил "Роскосмос".

Ранее НАСА сообщало, что пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается на 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС - в 22.45 мск. В экипаж корабля вошли россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

"Утром 10 сентября в Центре подготовки космонавтов состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей МКС, убывающих на космодром Байконур... Спустя несколько часов основной экипаж, а также их дублеры прибыли на Байконур для завершения предстартовой подготовки", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Планируется, что Скрипочка и Меир после 187 дней на борту МКС возвратятся на Землю 30 марта 2020 года вместе с американцем Эндрю Морганом.

Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Его приземление на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября. По данным НАСА, расстыковка корабля от МКС состоится в 10.35 мск, посадка в Казахстане - в 13.58 мск.