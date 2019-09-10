МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что пока не видит себя политиком, потому что слишком любит свою профессию, а вернуться в журналистику из политики, по его мнению, невозможно.

"Нет, я пока сам себя политиком не вижу. Я слишком люблю свою профессию - раз. Во-вторых, я считаю, что, если уходить в политику, это значит, что в журналистику ты уже не вернешься", - сказал Вышинский в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?"

Он рассказал, что некоторые его коллеги на Украине стали народными депутатами в 2014 году, в новый парламент они не попали. "И я, конечно, не понимаю, что эти люди будут делать. То есть вернуться в профессию, после того, как ты был политиком, с моей точки зрения, невозможно", - уточнил Вышинский.

Он пояснил, что в журналистике у человека есть имя, наработанное материалами, которые должны быть написаны в соответствии с профессиональными канонами: объективностью, профессиональной честностью и другими.

"В политике ты не можешь позволить себе такие вещи, которые ты можешь себе позволить в журналистике... понятно, что в политике как бы играешь на какие-то интересы, и есть проблема с доверием к тому, что ты говоришь, потому что все знают, что ты политик", - добавил Вышинский.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.