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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский заявил, что пока не видит себя политиком

16:03 10.09.2019 (обновлено: 16:05 10.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что пока не видит себя политиком, потому что слишком любит свою профессию, а вернуться в журналистику из политики, по его мнению, невозможно.
"Нет, я пока сам себя политиком не вижу. Я слишком люблю свою профессию - раз. Во-вторых, я считаю, что, если уходить в политику, это значит, что в журналистику ты уже не вернешься", - сказал Вышинский в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
9 сентября, 13:30Акценты
"Обречены на примирение". О чем рассказал ВышинскийКирилл Вышинский, который больше года провел в украинской тюрьме и прибыл в Россию в рамках обмена "35 на 35", на пресс-конференции в Москве говорил о том, для чего было нужно его задержание, кому он благодарен за освобождение, и что происходит в отношениях России и Украины.
Он рассказал, что некоторые его коллеги на Украине стали народными депутатами в 2014 году, в новый парламент они не попали. "И я, конечно, не понимаю, что эти люди будут делать. То есть вернуться в профессию, после того, как ты был политиком, с моей точки зрения, невозможно", - уточнил Вышинский.
Он пояснил, что в журналистике у человека есть имя, наработанное материалами, которые должны быть написаны в соответствии с профессиональными канонами: объективностью, профессиональной честностью и другими.
"В политике ты не можешь позволить себе такие вещи, которые ты можешь себе позволить в журналистике... понятно, что в политике как бы играешь на какие-то интересы, и есть проблема с доверием к тому, что ты говоришь, потому что все знают, что ты политик", - добавил Вышинский.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
9 сентября, 12:09Освобождение задержанных россиян и украинцев
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Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел Вышинский.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
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