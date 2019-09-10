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РИА Новости

Госиспытания противолодочного комплекса "Ответ" завершат в 2020 году

16:02 10.09.2019
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса "Ответ", предназначенного для поражения подводных лодок, завершатся в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко по итогам посещения оборонных предприятий - концерна "Гидроприбор" и ЦНИИ "Электроприбор".
"Гидпроприбор" в текущем году приступил к опытно-серийному производству перспективного противолодочного комплекса "Ответ". Планируется завершить госиспытания этого комплекса в следующем году", - заявил он.
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По его словам, комплексом "Ответ" будут вооружены новые и модернизированные надводные корабли классов корвет, фрегат, крейсер, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
"Комплекс предназначен для уничтожения подводных лодок потенциального противника. Боевая часть после отделения от ракеты падает в район вероятного нахождения подлодки и в автоматическом режиме находит и поражает ее", - рассказал Криворучко.
Концерн "Гидроприбор" выполняет в интересах Минобороны России ряд государственных контрактов на разработку и серийное изготовление средств ведения вооруженной борьбы на море. Это перспективное торпедное и минное вооружение, а также робототехнические подводные средства различного назначения.
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