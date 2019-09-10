Госиспытания противолодочного комплекса "Ответ" завершат в 2020 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса "Ответ", предназначенного для поражения подводных лодок, завершатся в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко по итогам посещения оборонных предприятий - концерна "Гидроприбор" и ЦНИИ "Электроприбор".

"Гидпроприбор" в текущем году приступил к опытно-серийному производству перспективного противолодочного комплекса "Ответ". Планируется завершить госиспытания этого комплекса в следующем году", - заявил он.

По его словам, комплексом "Ответ" будут вооружены новые и модернизированные надводные корабли классов корвет, фрегат, крейсер, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

"Комплекс предназначен для уничтожения подводных лодок потенциального противника. Боевая часть после отделения от ракеты падает в район вероятного нахождения подлодки и в автоматическом режиме находит и поражает ее", - рассказал Криворучко.