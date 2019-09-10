Канделаки возмутили слова Сенцова о "возвращении в Крым на танке"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала слова Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".

Ранее Сенцов в комментарии украинским СМИ заявил, что готов вернуться на российский полуостров и в Донбасс "только на танках". При этом он подчеркнул, что его слова не стоит воспринимать буквально.

В ответ Канделаки напомнила, что выступавшие в поддержку Сенцова люди называли его не террористом, а "простым режиссером".

"И вот этот деятель культуры на первом же публичном выступлении говорит про танки. Тот момент, когда жизнь дает более сюрреалистичные сюжеты, чем кино", — написала она в телеграм-канале.

На заявление Сенцова ранее также отреагировали российские политики. Так, спикер Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева охарактеризовала его как "нездорового человека", а депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что "ни один танк мира не поможет, не стоит пытаться".

Седьмого сентября состоялась историческая акция по одновременному освобождению заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35". Среди отпущенных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военных.