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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Канделаки возмутили слова Сенцова о "возвращении в Крым на танке"

15:56 10.09.2019 (обновлено: 16:28 10.09.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала слова Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".
Ранее Сенцов в комментарии украинским СМИ заявил, что готов вернуться на российский полуостров и в Донбасс "только на танках". При этом он подчеркнул, что его слова не стоит воспринимать буквально.
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В ответ Канделаки напомнила, что выступавшие в поддержку Сенцова люди называли его не террористом, а "простым режиссером".
"И вот этот деятель культуры на первом же публичном выступлении говорит про танки. Тот момент, когда жизнь дает более сюрреалистичные сюжеты, чем кино", — написала она в телеграм-канале.
На заявление Сенцова ранее также отреагировали российские политики. Так, спикер Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева охарактеризовала его как "нездорового человека", а депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что "ни один танк мира не поможет, не стоит пытаться".
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Седьмого сентября состоялась историческая акция по одновременному освобождению заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35". Среди отпущенных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военных.
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский отметили, что освобождение заключенных важно для улучшения отношений Москвы и Киева.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевОлег СенцовТина Канделаки (Тинатин Канделаки)РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А Канделаки у нас теперь в эксперты по всем вопросам нанялась как Лоза и Пригожин???
10 сентября, 16:18
mdmiguel dios
14500482
Пусть едет, видимо «курорт» понравился...
10 сентября, 16:02
VVitaliyTitov125
55340003
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