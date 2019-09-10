В Москве могут ввести вход в метро по системе распознавания лиц

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пилотный проект входа в метро по системе распознавания лиц могут ввести в Москве к концу следующего года, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"В метро у нас эксперименты такие идут (распознавание лиц - ред.) Есть результаты неплохие, но это не так быстро, как карта "Тройка. Но будущее за подобными системами. Думаю, нам потребуется еще много времени вместе с ВТБ и Сбербанком, которые выразили желание участвовать в этих разработках. Думаю, что к концу следующего года можно говорить про какие-то, наверное, результаты и пилотное внедрение на постоянной основе", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что говорить о внедрении такой системы раньше нельзя. При этом, нужно сначала продумать много нюансов и провести эксперимент: внедрить не в час-пик или на станциях, где мало пассажиров.