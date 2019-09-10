Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T15:53Z
https://ria.ru/20190910/1558535225.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155312/40/1553124023_0:0:1765:993_1036x0_80_0_0_048fb7bfc468eb49faba137cf53adf65.jpg
РИА Новости

В Москве могут ввести вход в метро по системе распознавания лиц

15:53 10.09.2019
1365
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажир московского метро проходит через турникеты на станции "Октябрьское Поле"
Пассажир московского метро проходит через турникеты на станции Октябрьское Поле
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пассажир московского метро проходит через турникеты на станции "Октябрьское Поле". Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пилотный проект входа в метро по системе распознавания лиц могут ввести в Москве к концу следующего года, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
"В метро у нас эксперименты такие идут (распознавание лиц - ред.) Есть результаты неплохие, но это не так быстро, как карта "Тройка. Но будущее за подобными системами. Думаю, нам потребуется еще много времени вместе с ВТБ и Сбербанком, которые выразили желание участвовать в этих разработках. Думаю, что к концу следующего года можно говорить про какие-то, наверное, результаты и пилотное внедрение на постоянной основе", - сказал Ликсутов.
Поезд в Московском метрополитене
Вчера, 15:23РИА Новости
Московское метро пунктуально в 99,98% случаев, заявил Ликсутов
Он отметил, что говорить о внедрении такой системы раньше нельзя. При этом, нужно сначала продумать много нюансов и провести эксперимент: внедрить не в час-пик или на станциях, где мало пассажиров.
"То, что это заработает рано или поздно - это однозначно. Москва даже с этими сроками будет одна из первых в мире. Если это заработает в метро, то с высокой долей вероятности заработает на всех видов транспорта", - сказал Ликсутов.
14220924
Обсудить 1
Максим ЛиксутовМоскваМосковский метрополитенОбщество
Рекомендуем
Поезд в Московском метрополитене
Московское метро пунктуально в 99,98% случаев, заявил Ликсутов
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС
Робот "Федор" больше не полетит в космос
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Лента
новостей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
В Госдуме поддержали идею проверить Навального и Соболь на предмет вербовки
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
В России могут начать строже наказывать за нарушения ПДД
Спикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева
В Крыму прокомментировали слова Сенцова о поездке на полуостров на танке
Британские военные во время учений
Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Здание Пенсионного фонда РФ
ПФР разместил на депозитах 460 миллионов рублей пенсионных накоплений
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вышинский заявил, что пока не видит себя политиком
Отель в Турции
Посол РФ рассказал, почему россияне стали чаще погибать на отдыхе в Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
10:46В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
10:46В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
10:45Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье
Лента новостейМолния