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РИА Новости

Блэр призвал провести новый референдум для выхода из кризиса вокруг Brexit

15:43 10.09.2019
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© AP Photo / Richard DrewБывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр
© AP Photo / Richard Drew
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Только повторный референдум о членстве Британии в ЕС, а не внеочередные парламентские выборы, сможет разрешить кризис вокруг Brexit, считает бывший британский премьер-министр Тони Блэр.
Британский парламент в понедельник повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о проведении внеочередных всеобщих выборов. Джонсон, изначально заявлявший, что не хочет выборов, первый раз внес предложение об их проведении после того, как парламент, вопреки его призывам, поменял повестку для экстренного рассмотрения законопроекта, направленного на предотвращение выхода 31 октября из ЕС без соглашения.
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"Неверно в принципе связывать парламентские выборы с частным вопросом Brexit. Если Британия проведет выборы в период Brexit, то будут смешаны темы и вопросы, которые следует разделять. Борис Джонсон думает так: "Если начну добиваться выборов во время Brexit, то скажу людям, что они или получат выход из ЕС без сделки или (лидера лейбористов) Джереми Корбина (в качестве следующего премьер-министра)". В конечном итоге вы можете оказаться в крайне странной ситуации", - сказал Блэр, выступая во вторник в лондонском King`s College.
По его словам, "для этого (разрешения спора вокруг Brexit) необходим референдум.., выборы проводятся для решения более широких вопросов".
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На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. 17-18 октября пройдет заседание Европейского совета, который станет, по сути, последней возможностью ЕС и Британии прийти к каким-либо договоренностям до дедлайна Brexit.
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Выход Британии из ЕвросоюзаЕвросоюзТони БлэрВеликобританияВ мире
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