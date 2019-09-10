Блэр призвал провести новый референдум для выхода из кризиса вокруг Brexit

ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Только повторный референдум о членстве Британии в ЕС, а не внеочередные парламентские выборы, сможет разрешить кризис вокруг Brexit, считает бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

Британский парламент в понедельник повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о проведении внеочередных всеобщих выборов. Джонсон, изначально заявлявший, что не хочет выборов, первый раз внес предложение об их проведении после того, как парламент, вопреки его призывам, поменял повестку для экстренного рассмотрения законопроекта, направленного на предотвращение выхода 31 октября из ЕС без соглашения.

"Неверно в принципе связывать парламентские выборы с частным вопросом Brexit. Если Британия проведет выборы в период Brexit, то будут смешаны темы и вопросы, которые следует разделять. Борис Джонсон думает так: "Если начну добиваться выборов во время Brexit, то скажу людям, что они или получат выход из ЕС без сделки или (лидера лейбористов) Джереми Корбина (в качестве следующего премьер-министра)". В конечном итоге вы можете оказаться в крайне странной ситуации", - сказал Блэр, выступая во вторник в лондонском King`s College.

По его словам, "для этого (разрешения спора вокруг Brexit) необходим референдум.., выборы проводятся для решения более широких вопросов".