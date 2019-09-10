В Японии из-за тайфуна в аэропорту застряли тысячи туристов

Туристы были вынуждены остаться на территории воздушной гавани, расположенной в 75 километрах от центра Токио, поскольку из-за непогоды власти приостановили железнодорожное и автобусное сообщение.

В ночь с девятого на 10 сентября в первом терминале застряли пять с половиной тысяч человек, во втором - почти одиннадцать тысяч и около 600 туристов - в третьем терминале. Пассажирам раздают спальные мешки, воду и еду.