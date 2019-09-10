В Японии из-за тайфуна в аэропорту застряли тысячи туристов

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Почти 17 тысяч человек застряли в японском аэропорту Нарита из-за сбоев в работе общественного транспорта после прохождения тайфуна "Факсай", сообщает NewsOnJapan.
Туристы были вынуждены остаться на территории воздушной гавани, расположенной в 75 километрах от центра Токио, поскольку из-за непогоды власти приостановили железнодорожное и автобусное сообщение.
В ночь с девятого на 10 сентября в первом терминале застряли пять с половиной тысяч человек, во втором - почти одиннадцать тысяч и около 600 туристов - в третьем терминале. Пассажирам раздают спальные мешки, воду и еду.
В префектурах Тиба, Ибараки и Канагава все еще нет электричества. Токийская энергетическая компания планирует установить более 200 генераторов, производящих энергию, в больницах и приютах.
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