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РИА Новости

Эксперт прокомментировал скандал вокруг "агента США" Олега Смоленкова

15:41 10.09.2019 (обновлено: 21:49 10.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии. 19 сентября 2018
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии. 19 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии. 19 сентября 2018. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Должность референта в департаменте Военно-промышленной комиссии РФ, которую СМИ приписывают якобы информатору США Олегу Смоленкову, достаточно высокая, однако не стоит преувеличивать ее значение, в таких структурах не принято передавать друг другу лишнюю информацию, рассказал РИА Новости директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, который мог работать со Смоленковым.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове. Кроме того, в СМИ появилась информация, что Смоленков в 2010 году работал в должности референта департамента Военно-промышленной комиссии РФ.
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Подберезкин отметил, что не помнит Смоленкова, хотя примерно в это же время работал "в соседнем коридоре", и не уверен, что тот работал в Военно-промышленной комиссии РФ.
"Военно-промышленная комиссия в курсе того, что происходит в российском ВПК (военно-промышленном комплексе - ред.), это ее собственно непосредственная работа. И сотрудников там немного, и аппарат небольшой, но там достаточно полная информация", - сказал он РИА Новости.
Кроме того, Подберезкин заявил, что референт департамента - достаточно высокая должность, "не рядовая должность, это не мелкий чиновник". И вероятность узнать какую-либо информацию, по его словам, на этом посту могла бы быть, "человек, который работает в аппарате, обладает достаточно высокой степенью допуска".
Однако, по его словам, в данных структурах не принято передавать друг другу лишнюю информацию, тем более просто знакомым, есть жесткие нормы поведения и это уже вошло в привычку. "Не стоит преувеличивать значение этого аппарата, там далеко не все знают и далеко не все доступно, с точки зрения информационной", - отметил эксперт.
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Лавров прокомментировал скандал вокруг "агента США" Олега Смоленкова
Как утверждает телеканал CNN, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.
Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но Управделами РИА Новости опровергли эти сведения.
Официальным подтверждением, что речь идет о Смоленкове, РИА Новости не располагает.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента России, но был уволен. Его работа, по словам Пескова, не предусматривала контактов с российским лидером.
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Скандал вокруг "агента США" СмоленковаДональд ТрампДмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
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