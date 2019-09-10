Эксперт прокомментировал скандал вокруг "агента США" Олега Смоленкова

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Должность референта в департаменте Военно-промышленной комиссии РФ, которую СМИ приписывают якобы информатору США Олегу Смоленкову, достаточно высокая, однако не стоит преувеличивать ее значение, в таких структурах не принято передавать друг другу лишнюю информацию, рассказал РИА Новости директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, который мог работать со Смоленковым.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове. Кроме того, в СМИ появилась информация, что Смоленков в 2010 году работал в должности референта департамента Военно-промышленной комиссии РФ.

Подберезкин отметил, что не помнит Смоленкова, хотя примерно в это же время работал "в соседнем коридоре", и не уверен, что тот работал в Военно-промышленной комиссии РФ.

"Военно-промышленная комиссия в курсе того, что происходит в российском ВПК (военно-промышленном комплексе - ред.), это ее собственно непосредственная работа. И сотрудников там немного, и аппарат небольшой, но там достаточно полная информация", - сказал он РИА Новости.

Кроме того, Подберезкин заявил, что референт департамента - достаточно высокая должность, "не рядовая должность, это не мелкий чиновник". И вероятность узнать какую-либо информацию, по его словам, на этом посту могла бы быть, "человек, который работает в аппарате, обладает достаточно высокой степенью допуска".

Однако, по его словам, в данных структурах не принято передавать друг другу лишнюю информацию, тем более просто знакомым, есть жесткие нормы поведения и это уже вошло в привычку. "Не стоит преувеличивать значение этого аппарата, там далеко не все знают и далеко не все доступно, с точки зрения информационной", - отметил эксперт.

Как утверждает телеканал CNN, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.

Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но Управделами РИА Новости опровергли эти сведения.

Официальным подтверждением, что речь идет о Смоленкове, РИА Новости не располагает.