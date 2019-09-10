В Крыму прокомментировали слова Сенцова о поездке на полуостров на танке

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Заявление осужденного в России за терроризм Олега Сенцова о возвращении в Крым на танке говорит о нем как о нездоровом человеке, который действует вне права и нравственности, заявила РИА Новости спикер законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.

Во вторник Сенцов в общении с украинскими СМИ заявил, что вернется в Крым "только на танках". При этом он подчеркнул, что слова его воспринимать буквально не стоит.

"Это люди, которые действуют не только вне права, они еще действуют вне нравственности… Понятно, что это просто нездоровый человек… Это огорчительно для него самого и для украинского государства, потому что граждане с отсутствующим правосознанием и навыками гуманитарного общения – страшные люди ", - сказала Алтабаева.

Она добавила, что реальность очевидна: Крым и Севастополь – неотъемлемая часть России, это выбор людей, которые здесь живут, и этот факт нужно признать.

"Это плохая история – махать мечом. Агрессия обращается против самого этого человека. Если в местах лишения свободы он не сделал для себя никаких выводов, это горько, ничего хорошего в жизни уже не будет ", - добавила спикер законодательного собрания.