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РИА Новости

Жителя Сочи заподозрили в насилии над двумя детьми

15:22 10.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сочи, подозреваемого в насилии над двумя детьми, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, педофил работает в одном из санаториев Сочи. По данным СУСК, от действий 43-летнего мужчины пострадали двое детей.
"По данным следствия, утром 3 сентября 43-летний житель Сочи, совершил в отношении шестилетнего мальчика и 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выясняют, были ли другие аналогичные преступления.
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