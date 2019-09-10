Жителя Сочи заподозрили в насилии над двумя детьми

СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сочи, подозреваемого в насилии над двумя детьми, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, педофил работает в одном из санаториев Сочи. По данным СУСК, от действий 43-летнего мужчины пострадали двое детей.

"По данным следствия, утром 3 сентября 43-летний житель Сочи, совершил в отношении шестилетнего мальчика и 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.