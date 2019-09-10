Сбербанк направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей

Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 10 сентября 2019

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сбербанк в 2019 направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей в виде налогов и дивидендов, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если мы в 2009 году заплатили в бюджет 59 миллиардов рублей совокупно, то в 2019 году мы в федеральный бюджет заплатим 502 миллиарда: совокупно налоги и дивиденды, которые мы оплачиваем, в федеральный бюджет", - сказал Греф.

По его словам, Сбербанк стал первым после крупнейших сырьевых компаний плательщиком налогов в бюджеты всех уровней, в первую очередь, в региональные.

"Мы в подавляющее большинство регионов платим больше всех налогов, являемся первым налогоплательщиком, наверное, процентов 60 регионов", - сказал глава крупнейшего российского банка.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2018 году выросла на 11% - до 831,7 миллиарда рублей. На дивиденды по итогам 2018 года было направлено 361,4 миллиарда рублей (43,5% чистой прибыли по МСФО), что составляет 16 рублей на акцию.