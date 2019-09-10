Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T15:24Z
https://ria.ru/20190910/1558533197.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155853/14/1558531476_0:0:3186:1793_1036x0_80_0_0_e2791ffbf13e5f67d9e083b1dec8c364.jpg
РИА Новости

Сбербанк направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей

15:19 10.09.2019 (обновлено: 15:24 10.09.2019)
1938
© РИА Новости / Алексей ДружининВладимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 10 сентября 2019
Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 10 сентября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сбербанк в 2019 направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей в виде налогов и дивидендов, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Если мы в 2009 году заплатили в бюджет 59 миллиардов рублей совокупно, то в 2019 году мы в федеральный бюджет заплатим 502 миллиарда: совокупно налоги и дивиденды, которые мы оплачиваем, в федеральный бюджет", - сказал Греф.
По его словам, Сбербанк стал первым после крупнейших сырьевых компаний плательщиком налогов в бюджеты всех уровней, в первую очередь, в региональные.
"Мы в подавляющее большинство регионов платим больше всех налогов, являемся первым налогоплательщиком, наверное, процентов 60 регионов", - сказал глава крупнейшего российского банка.
Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 10 сентября 2019
Вчера, 14:38РИА Новости
Путин предложил использовать в госуправлении наработки Сбербанка в сфере ИИ
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2018 году выросла на 11% - до 831,7 миллиарда рублей. На дивиденды по итогам 2018 года было направлено 361,4 миллиарда рублей (43,5% чистой прибыли по МСФО), что составляет 16 рублей на акцию.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у ЦБ РФ, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций. Доля ЦБ в уставном капитале банка - 50% плюс одна акция, юрлиц-нерезидентов - 45,04%, юрлиц-резидентов - 1,81%, частных инвесторов - 3,15%.
2825166
Обсудить 4
Сбербанк РоссииВладимир ПутинГерман ГрефРоссияЭкономика
Рекомендуем
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
Сбербанк разрешил клиентам пополнять карты с карт других банков
РИА
Новости
Банковские карты и банкомат
Эксперт оценил новый сервис Сбербанка по пополнению карт
Ветряные электростанции
На Ставрополье структура "Росатома" построит крупнейшую ветростанцию
Роснефть ответила на заявление США о возможных санкциях из-за Венесуэлы
Лента
новостей
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
ФосАгро: поддержка молодых химиков - приоритет компании
В МИД оценили заявления США о возможности новых санкций против "Роснефти"
Балаклавская ТЭС в Крыму
Минэнерго направит правкомиссии проекты модернизации ТЭС по квоте
Передвижной пункт автомобильного страхования на одной из улиц Москвы
Верховный суд пересмотрит иск "Росгосстраха" на 828 миллионов рублей
Первый заместитель председателя правления Внешэкономбанка Андрей Сапелин
Медведев назначил Сапелина заместителем главы Ростехнадзора
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Дамаск
Под Дамаском в промзоне "Адра" наладили производство микроавтобусов
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Министерство иностранных дел Украины
Украина приостановила процесс расторжения соглашений с Россией, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
Лента новостейМолния