В самой северной точке Евразии подняли российский флаг

МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Участники экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа установили флаг России в самой северной географической точке Евразии – мысе Флигели острова Рудольфа, завершив историко-патриотическую акцию "Три флага над архипелагом", сообщил журналистам начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

© Фото : пресс-служба Северного флота Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа установили Государственный флаг РФ на мысе Флигели острова Рудольфа © Фото : пресс-служба Северного флота Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа установили Государственный флаг РФ на мысе Флигели острова Рудольфа

Мыс Флигели был открыт австро-венгерским путешественником Юлиусом Пайером. 12 апреля 1874 года он со своими спутниками завершил тяжелейшее путешествие с юга на север архипелага и стал первым человеком, увидевшим своими глазами предел арктических земель.

"Спустя 145 лет моряки-североморцы совместно с учеными Русского географического общества в тяжелых условиях штормовой Арктики сумели высадиться вблизи мыса Флигели и установить на одном из скальных выступов металлический флаг России. По доброй традиции, у основания флага была заложена капсула времени с посланием грядущим поколениям исследователей Арктики", - сообщил Серга.

© Фото : пресс-служба Северного флота Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа установили Государственный флаг РФ на мысе Флигели острова Рудольфа © Фото : пресс-служба Северного флота Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа установили Государственный флаг РФ на мысе Флигели острова Рудольфа

Историко-патриотическая акция "Три флага над архипелагом" посвящена 145-летию открытия архипелага Земля Франца-Иосифа, а также 105-летию подъема над ним флага России и 90-летию установки флага СССР. В течение трех месяцев в воинских частях флота проводились тематические занятия и выставки по истории освоения архипелага.

Кульминационными мероприятиями акции стали торжественные водружения участниками комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества металлических флагов России на утесе Луначарского острова Гукера, на мысе Флора острова Нортбрук и на мысе Флигели острова Рудольфа.

© Фото : пресс-служба Северного флота Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа установили Государственный флаг РФ на мысе Флигели острова Рудольфа © Фото : пресс-служба Северного флота Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа установили Государственный флаг РФ на мысе Флигели острова Рудольфа

Россия, а позже СССР поднимали свои флаги в разгар борьбы стран за установление суверенитета над арктическими территориями. "В современный период подъем североморцами российского флага на островах Земли Франца-Иосифа символизирует стремление России к мирному изучению и освоению Арктики", - пояснил представитель флота.