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РИА Новости

Умер ученый Леонид Ксанфомалити

15:13 10.09.2019
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© Институт Космических Исследований РАНЛеонид Ксанфомалити
Леонид Ксанфомалити
© Институт Космических Исследований РАН
Леонид Ксанфомалити. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН астрофизик Леонид Ксанфомалити, который, изучая снимки с советской станции "Венера-13", высказал гипотезу о наличии жизни на Венере, умер 7 сентября на 88-м году, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
Ксанфомалити опубликовал в январе 2012 года в научном журнале "Астрономический вестник" статью, посвященную анализу снимков с советского посадочного модуля станции "Венера-13". На этих панорамах он обнаружил несколько объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами. Коллеги Ксанфомалити скептически отнеслись к заявлениям астронома. В частности, американские астрономы посчитали "скорпионов" и другие объекты на снимках советского зонда артефактами изображения.
"Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания", - сказал собеседник агентства.
В марте ведущий научный сотрудник ИКИ Людмила Засова сообщила, что на посадочном аппарате совместной российско-американской межпланетной станции "Венера-Д", запуск которой планируется в 2029 или 2031 годах, будет размещена стереокамера, которая ответит на вопрос о возможности существования жизни на поверхности Венеры.
Ксанфомалити родился в 1932 году в Керчи. Он работал в Абастуманской обсерватории и выполнял работы по поляриметрии Луны. В 1969 году был приглашен в ИКИ, где сначала заведовал сектором спектроскопии в отделе астрофизики, а после образования в 1974 году отдела физики планет и малых тел Солнечной системы - лабораторией спектроскопии в его составе.
Ксанфомалити выполнил множество космических экспериментов по исследованию Венеры, Марса, его спутника Фобоса, кометы Галлея. Он был первым, кому удалось зарегистрировать признаки электрической активности в атмосфере Венеры, позже подтвержденной в других космических экспериментах. Ксанфомалити также активно изучал Меркурий с помощью наземных наблюдений.
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Российская академия наукРИА НаукаПроисшествия
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