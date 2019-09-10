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РИА Новости

Задержавшийся в Новосибирске из-за неисправности самолет вылетел в Москву

15:09 10.09.2019
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© AP Photo / ANDRE PENNERBoeing 737-800
Boeing 737-800
© AP Photo / ANDRE PENNER
Boeing 737-800. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 10 сен - РИА Новости. Самолет Boeing 737-800, вылет которого из Новосибирска во вторник отложили из-за сработавшего при подготовке к взлету датчика технической неисправности, успешно вылетел в Москву, сообщил РИА Новости во вторник представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Пассажиры вылетели в 18.39 (14.39 мск) тем же бортом", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что причиной задержки рейса стала сработавшая сигнализация о неполном закрытии двери. Вылета ожидали 167 пассажиров.
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
8 сентября, 19:43РИА Новости
В Шереметьево самолет прервал взлет из-за датчика неисправности
Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и контролировала права пассажиров задержанного рейса.
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