Задержавшийся в Новосибирске из-за неисправности самолет вылетел в Москву

НОВОСИБИРСК, 10 сен - РИА Новости. Самолет Boeing 737-800, вылет которого из Новосибирска во вторник отложили из-за сработавшего при подготовке к взлету датчика технической неисправности, успешно вылетел в Москву, сообщил РИА Новости во вторник представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Пассажиры вылетели в 18.39 (14.39 мск) тем же бортом", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что причиной задержки рейса стала сработавшая сигнализация о неполном закрытии двери. Вылета ожидали 167 пассажиров.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и контролировала права пассажиров задержанного рейса.