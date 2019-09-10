Задержавшийся в Новосибирске из-за неисправности самолет вылетел в Москву

НОВОСИБИРСК, 10 сен - РИА Новости. Самолет Boeing 737-800, вылет которого из Новосибирска во вторник отложили из-за сработавшего при подготовке к взлету датчика технической неисправности, успешно вылетел в Москву, сообщил РИА Новости во вторник представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.