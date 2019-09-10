Поклонская предостерегла Сенцова от "поездки в Крым на танке"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.

Во вторник Сенцов в общении с украинскими СМИ заявил, что вернется в Крым "только на танках". При этом он подчеркнул, что слова его воспринимать буквально не стоит.

"Если так говорит, значит боится. Порядочные и простые люди к нам едут нормально, не в танках. А преступникам и террористам скажу, что им ни один танк мира не поможет, не стоит пытаться", - сказала РИА Новости Поклонская.