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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Поклонская предостерегла Сенцова от "поездки в Крым на танке"

15:09 10.09.2019 (обновлено: 15:57 10.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.
Осужденный в России за терроризм Олег Сенцов в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
7 сентября, 17:44Освобождение задержанных россиян и украинцев
Уголовное дело в отношении украинца Олега Сенцова
Во вторник Сенцов в общении с украинскими СМИ заявил, что вернется в Крым "только на танках". При этом он подчеркнул, что слова его воспринимать буквально не стоит.
"Если так говорит, значит боится. Порядочные и простые люди к нам едут нормально, не в танках. А преступникам и террористам скажу, что им ни один танк мира не поможет, не стоит пытаться", - сказала РИА Новости Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Олег Сенцов во время встречи участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
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Обсудить 15
Освобождение задержанных россиян и украинцевОлег СенцовНаталья ПоклонскаяГосдума РФКрымРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Все его режиссером на украине и западе называют, вот и посмотрим что наснимает))) А вообще обычно террористов живыми не берут, второй раз может и не повезти.
10 сентября, 15:33
Король Фей
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