Как российский шоу-бизнес отреагировал на выступление Димы Билана в Самаре

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Звезды российского шоу-бизнеса поддержали Диму Билана после резонансного выступления на Дне города в Самаре.
Накануне в Сети появилась петиция с требованием к властям извиниться за выступление артиста на концерте. Как рассказали зрители, Билан был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Позднее певец извинился за выступление и признался, что действительно "не рассчитал" с алкоголем.
Продюсер исполнителя Яна Рудковская заявила, что команда певца уже договаривается о новом концерте в Самаре. Она добавила, что Билан намерен подарить городу детскую площадку и аппарат для больницы.
"Ты — большой Артист, который не имеет права на ошибку, но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников, но и для всех нас", — написала она.
В поддержку певца также высказался Филипп Киркоров.
"Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И еще больше стал им после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда как поступок настоящего честного артиста. Благородно! Честно!" — прокомментировал он публикацию Билана в Instagram.
В свою очередь, Иосиф Пригожин назвал реакцию общественности чересчур резкой.
"Вы посмотрите в Instagram на других публичных людей. Что же вы других не осуждаете? Я могу вам парочку сейчас прислать, вы услышите, почему этих людей не трогаете? Почему вы кошмарите приличных музыкантов, каковых немного?" —отметил он.
Композитор Игорь Крутой также поддержал Билана.
"Дима, ты — большой артист, ты — замечательный человек! Да, каждый имеет право на ошибку, но не каждый извинится, осознает и так поступит", — написал он в комментариях.
Никита Джигурда, в свою очередь, заявил, что понимает состояние востребованных поп-звезд, которые устают на гастролях.
"Я не исключаю и допингов, я к этому лояльно отношусь. Другое дело, если зрители недовольны", — цитирует его РЕН ТВ.
При этом Джигурда отметил, что с Биланом подобное случается не в первый раз.
Однако не все артисты были единодушны в своей поддержке. В частности, Сергей Шнуров опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный Билану.
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В нем он пишет, что самарские зрители могли наблюдать, как музыкант "в зюзю пьяный вертит тазом".
Помимо этого, инцидент, по мнению Шнурова, помог певцу привлечь внимание к своей карьере.
"Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо", — добавил лидер "Ленинграда".