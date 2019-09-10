Как российский шоу-бизнес отреагировал на выступление Димы Билана в Самаре

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Звезды российского шоу-бизнеса поддержали Диму Билана после резонансного выступления на Дне города в Самаре.

Накануне в Сети появилась петиция с требованием к властям извиниться за выступление артиста на концерте. Как рассказали зрители, Билан был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Позднее певец извинился за выступление и признался, что действительно "не рассчитал" с алкоголем.

Продюсер исполнителя Яна Рудковская заявила, что команда певца уже договаривается о новом концерте в Самаре. Она добавила, что Билан намерен подарить городу детскую площадку и аппарат для больницы.

"Ты — большой Артист, который не имеет права на ошибку, но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников, но и для всех нас", — написала она.

В поддержку певца также высказался Филипп Киркоров.

"Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И еще больше стал им после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда как поступок настоящего честного артиста. Благородно! Честно!" — прокомментировал он публикацию Билана в Instagram.

В свою очередь, Иосиф Пригожин назвал реакцию общественности чересчур резкой.

"Вы посмотрите в Instagram на других публичных людей. Что же вы других не осуждаете? Я могу вам парочку сейчас прислать, вы услышите, почему этих людей не трогаете? Почему вы кошмарите приличных музыкантов, каковых немного?" —отметил он.

Композитор Игорь Крутой также поддержал Билана.

"Дима, ты — большой артист, ты — замечательный человек! Да, каждый имеет право на ошибку, но не каждый извинится, осознает и так поступит", — написал он в комментариях.

Никита Джигурда, в свою очередь, заявил, что понимает состояние востребованных поп-звезд, которые устают на гастролях.

"Я не исключаю и допингов, я к этому лояльно отношусь. Другое дело, если зрители недовольны", — цитирует его РЕН ТВ.

При этом Джигурда отметил, что с Биланом подобное случается не в первый раз.

Однако не все артисты были единодушны в своей поддержке. В частности, Сергей Шнуров опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный Билану.

В нем он пишет, что самарские зрители могли наблюдать, как музыкант "в зюзю пьяный вертит тазом".

Помимо этого, инцидент, по мнению Шнурова, помог певцу привлечь внимание к своей карьере.