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РИА Новости

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 50

15:02 10.09.2019
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© REUTERS / Ramond A KingПоследствия прохождения урагана "Дориан" на Багамских островах. 1 сентября 2019
Последствия прохождения урагана Дориан на Багамских островах. 1 сентября 2019
© REUTERS / Ramond A King
Последствия прохождения урагана "Дориан" на Багамских островах. 1 сентября 2019
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 50 человек, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию страны.
Ранее сообщалось о 43 погибших.
Полиция уточнила, что 42 человека погибли на острове Абако, которому стихия нанесла разрушительный ущерб, еще восемь скончались на острове Большой Багама.
"Так как еще много человек, предположительно, считаются пропавшими без вести, потому что от них ничего не было слышно с нашествия "Дориана", мы просим родственников заявлять о пропавших в полицию", - сказал представитель полиции Энтони Фергюсон.
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
Вчера, 13:28РИА Новости
Эксперты подсчитали ущерб от урагана "Дориан"
Ураган "Дориан", который достигал наиболее опасной пятой категории, причинил большой ущерб и привел к десяткам жертв на Багамских островах. Затем шторм прошел вдоль атлантического побережья США к Канаде, постоянно ослабевая, но по-прежнему нанося существенный ущерб. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.
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Ураган "Дориан"ПогодаБагамские ОстроваВ мире
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