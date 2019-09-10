Проект о штрафах за нарушения при хранении личных данных прошел I чтение

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение правил хранения персональных данных.

По мнению авторов документа, невыполнение требований по локализации баз с персональными данными угрожает безопасности граждан, работе важной информационной инфраструктуры и препятствует борьбе с терроризмом.

"Предлагается установить размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц в размере от двух до шести миллионов рублей, а в случае повторного выявления нарушения — от шести до 18 миллионов рублей, что сопоставимо с расходами, связанными с выполнением установленных законом требований", — говорится в пояснительной записке к документу.

Подчеркивается, что в действующем законодательстве неисполнение требований по локализации баз данных отдельно не наказывается, поэтому компании за это нарушение штрафуют лишь на три тысячи рублей.

"Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и неспособен побудить к соблюдению российского законодательства", — отмечается в документе.

Кроме того, за серьезную угрозу общественной безопасности предлагается наказывать сильнее. Так, за нарушения, связанные с распространением или непрепятствованием распространению экстремистского контента, предлагается установить существенные штрафы, в том числе для поисковых систем.