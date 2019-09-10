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РИА Новости

Проект о штрафах за нарушения при хранении личных данных прошел I чтение

14:48 10.09.2019 (обновлено: 15:23 10.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение правил хранения персональных данных.
По мнению авторов документа, невыполнение требований по локализации баз с персональными данными угрожает безопасности граждан, работе важной информационной инфраструктуры и препятствует борьбе с терроризмом.

"Предлагается установить размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц в размере от двух до шести миллионов рублей, а в случае повторного выявления нарушения — от шести до 18 миллионов рублей, что сопоставимо с расходами, связанными с выполнением установленных законом требований", — говорится в пояснительной записке к документу.

Подчеркивается, что в действующем законодательстве неисполнение требований по локализации баз данных отдельно не наказывается, поэтому компании за это нарушение штрафуют лишь на три тысячи рублей.
Социальная сеть Фейсбук
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Роскомнадзор отметил рост жалоб на нарушение закона о персональных данных
"Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и неспособен побудить к соблюдению российского законодательства", — отмечается в документе.
Кроме того, за серьезную угрозу общественной безопасности предлагается наказывать сильнее. Так, за нарушения, связанные с распространением или непрепятствованием распространению экстремистского контента, предлагается установить существенные штрафы, в том числе для поисковых систем.
Закон о персональных данных обязывает хранить личные данные граждан России на территории страны. На основании решения суда Роскомнадзор вносит сайты нарушителей в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение блокирует их.
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15 июля, 04:14РИА Новости
Глава ФРИИ рассказал о предложениях по регулированию персональных данных
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Госдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вот и некоторым интернет-СМИ (не буду называть, а то удалят коммент) было бы неплохо хранить подольше данные о комментаторах-провокаторах. А то отдельные нехорошие люди ежедневно выливают ушаты грязи на страну и отдельных представителей власти, а отделываются лишь предупреждением или баном на сутки. После чего продолжают свою линию. Предлагаю: данные о таких нарушителях сразу передавать в соответствующие органы, а на сайтах включить отображение айпишника под комментариями. Уверен, что 99% радетелей за российский народ окажется из-за рубежа.
10 сентября, 15:27
oophis
75300221
Почему 18 млн а не 50 или 100..... Как эта сумма вообще появилась? Если уж штрафовать, то так, что бы ой было. И не было соблазнов нарушать.
10 сентября, 14:53
Арсений Понфилекно
6120004
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