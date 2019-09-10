Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T14:48Z
https://ria.ru/20190910/1558531160.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150607/98/1506079856_0:317:4901:3074_1036x0_80_0_0_b4af2e115298c9219c240da6e805619d.jpg
РИА Новости

Московские школьники заняли первое место в Олимпиаде мегаполисов

14:47 10.09.2019 (обновлено: 14:48 10.09.2019)
3052
© Fotolia / Syda ProductionsШкольники
Школьники
© Fotolia / Syda Productions
Школьники. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Школьники Москвы одержали победу в Олимпиаде мегаполисов, в которой участвовали команды из 45 городов из 32 стран мира, говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.
Отмечается, что IV Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира прошла с 1 по 6 сентября по четырем общеобразовательным предметам – математике, информатике, физике и химии, программы которых максимально близки в разных странах мира.
В соревнованиях приняли участие команды школьников 14-18 лет из 45 городов 32 стран мира.
"По итогам двух туров первое место на IV Московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира завоевала команда Москвы с итоговым результатом 735,62 баллов. Также дипломы победителей были присуждены командам Санкт-Петербурга (632,98 баллов) и Шанхая (610,76 баллов)", - говорится в сообщении.
Второе место заняли команды Белграда, Минска, Софии, Кракова, Загреба, Ханоя, Гонконга, Стамбула и Джакарты. Третье место – команды Еревана, Лимы, Будапешта, Баку, Кишинева, Алма-Аты, Пекина, Харбина, Инсбрука, Бишкека, Баня-Луки, Братиславы, Чэнду, Лейпцига и Дрездена.
Уточняется, в состав команды входило восемь учащихся (по два участника на каждый предмет) и до трех руководителей (сопровождающие и переводчики). Соревнования основной части олимпиады состояли из двух туров, задания были переведены на английский язык и родной язык участников.
"Задания олимпиады составлялись и оценивались международным жюри, в состав которого вошли 35 экспертов. После проверки заданий каждый участник мог посмотреть свою работу, сравнить ее с критериями оценивания и в случае несогласия с выставленными баллами – подать апелляцию. Задания и решения публиковались на официальном сайте олимпиады", - отмечается в материалах.
Преподаватель с учениками во время урока
12 августа, 09:46Социальный навигатор
Учить иностранный до 6 лет бесполезно: психологи о выборе кружков
700000
Обсудить 0
МоскваРоссияВ мире
Рекомендуем
Вид на Сочи
Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский стал мэром Сочи
РИА
Новости
Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа установили Государственный флаг РФ на мысе Флигели острова Рудольфа
В самой северной точке Евразии подняли российский флаг
Первое слушание по уголовному делу в отношении Олега Сенцова
В Крыму предложили Сенцову приехать на полуостров в автозаке
В Москве из банковской ячейки бизнесмена украли более 45 миллионов рублей
Лента
новостей
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал вопрос о возможном возвращении России в G8
США ввели санкции против двух сотрудников СК
Алексей Навальный
"Мосгортранс" отсудил 1,2 миллиона рублей у организаторов акции 27 июля
Группа Альфа
Генерал рассказал, как психбольной чуть не взорвал посольство США в 1979-м
Дима Билан на концерте
Власти Самары начали переговоры с Биланом, пообещавшим дать новый концерт
Искусственная вентиляция легких
На Тайване женщина с мертвым мозгом вышла замуж
Актриса Элина Быстрицкая
Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее гибели
Росгвардия
В Росгвардии предложили запретить раскрывать сведения о бойцах ведомства
Здание Государственной Думы РФ
Проект о штрафах за нарушения при хранении личных данных прошел I чтение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
11:24Житель Югры застрелил мужчину после просьбы не заходить в квартиру в обуви
11:24Киев пока не направлял в Исполком СНГ ноту о выходе из Содружества
11:21В Крыму пройдет повторное голосование на выборах в местные совет двух сел
11:21Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца
11:20В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах
11:19Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
11:18Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
Лента новостейМолния