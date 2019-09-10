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РИА Новости
Культура

Около 80 тысяч человек посетили книжную ярмарку на ВДНХ за пять дней

14:45 10.09.2019 (обновлено: 17:23 10.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетители на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
Посетители на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Московская международная книжная выставка-ярмарка, которая завершилась на ВДНХ в воскресенье, собрала около 80 тысяч гостей, сообщает пресс-служба мероприятия.
Московская международная книжная выставка-ярмарка проходила на ВДНХ с 4 по 8 сентября. Впервые она состоялась в Москве в 1977 году. На стендах ярмарки посетители ознакомились с литературой из России, Китая, Индии, Германии, Греции, Венгрии, Сербии, Польши и других стран.
"За пять дней ярмарка приняла около 80 000 гостей. Издатели подготовили для читателей и профессионалов рынка более 600 мероприятий – конференций, встреч с популярными авторами, дискуссий по актуальным вопросам, мастер-классов", - говорится в сообщении пресс-службы.
В рамках ярмарки эксперты обсудили состояние книжного рынка России, развитие инфраструктуры детского и юношеского чтения, наградили лауреатов ежегодных премий "Книга года" и "Образ книги". Читатели получили возможность встретиться с любимыми авторами, как российскими так и зарубежными.
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КультураКнигиНовости культурыВДНХМосковская книжная выставка-ярмаркаМосква
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