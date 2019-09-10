Около 80 тысяч человек посетили книжную ярмарку на ВДНХ за пять дней

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Московская международная книжная выставка-ярмарка, которая завершилась на ВДНХ в воскресенье, собрала около 80 тысяч гостей, сообщает пресс-служба мероприятия.

Московская международная книжная выставка-ярмарка проходила на ВДНХ с 4 по 8 сентября. Впервые она состоялась в Москве в 1977 году. На стендах ярмарки посетители ознакомились с литературой из России, Китая, Индии, Германии, Греции, Венгрии, Сербии, Польши и других стран.

"За пять дней ярмарка приняла около 80 000 гостей. Издатели подготовили для читателей и профессионалов рынка более 600 мероприятий – конференций, встреч с популярными авторами, дискуссий по актуальным вопросам, мастер-классов", - говорится в сообщении пресс-службы.