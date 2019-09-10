Медведев заявил, что отношения России и Евросоюза находятся "на нуле"

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Отношения России и ЕС сейчас находятся на нуле, без этого можно прожить, но это ненормально, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Если говорить об отношениях России с Европейским союзом, то они сейчас на нуле. Мы, конечно, можем и без них прожить, в двустороннем порядке развиваем отношения в том числе с нашими друзьями из Словении, с большим количеством других европейских стран, но это ненормально. Посмотрим, готово ли новое руководство Европейской комиссии какие-то меры предпринять для нормализации,... только их не нужно ничем обуславливать, потому что не мы их разрушали и не нам их восстанавливать", - сказал журналистам Медведев.

Он также подчеркнул, что Россия ценит позицию Словении, выступающей за нормализацию отношений ЕС и РФ. Переговоры с премьер-министром Словении Марьяном Шарецем состоялись во вторник в Москве.

"Хочу отметить, что мы ценим то, что наши друзья в Словении выступают за нормализацию отношений между РФ и Евросоюзом... Будем ждать изменения ситуации, рассчитываем на то, что рано или поздно атмосфера изменится", - сказал российский премьер.