В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев

ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Женщина выбросила из окна роддома в Наманганской области на востоке Узбекистана своего и чужого младенцев, чтобы избавиться от дочери, родившейся с дефектом, сообщает во вторник пресс-служба Генпрокуратуры страны.
По данным пресс-службы, 9 сентября в 4.30 (2.30 мск) на заднем дворе родильного комплекса Наманганской районной больницы были найдены две новорожденные девочки с тяжелыми увечьями. Младенцев доставили в отделение реанимации, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались.
"В ходе предварительного следствия было установлено, что одна из пациенток, находясь в расстройстве из-за того, что ее дочка родилась с дефектом ног, решила избавиться от нее и скрыть преступление. Она выкинула из окна второго этажа родильного комплекса своего младенца и ребенка другой роженицы, лежавшей в этой же палате", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По данному факту районная прокуратура возбудила уголовные дела по статьям "умышленное убийство" в отношении матери новорожденной и "ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей" в отношении ответственных лиц родильного комплекса, добавили в ведомстве. Санкции по статье за убийство предусматривают наказание от 15 до 25 лет лишения свободы, по второй статье – от пяти до восьми лет.
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