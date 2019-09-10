В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев

ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Женщина выбросила из окна роддома в Наманганской области на востоке Узбекистана своего и чужого младенцев, чтобы избавиться от дочери, родившейся с дефектом, сообщает во вторник пресс-служба Генпрокуратуры страны.

По данным пресс-службы, 9 сентября в 4.30 (2.30 мск) на заднем дворе родильного комплекса Наманганской районной больницы были найдены две новорожденные девочки с тяжелыми увечьями. Младенцев доставили в отделение реанимации, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались.

"В ходе предварительного следствия было установлено, что одна из пациенток, находясь в расстройстве из-за того, что ее дочка родилась с дефектом ног, решила избавиться от нее и скрыть преступление. Она выкинула из окна второго этажа родильного комплекса своего младенца и ребенка другой роженицы, лежавшей в этой же палате", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.