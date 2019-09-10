ФосАгро: поддержка молодых химиков - приоритет компании

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. О намерении ФосАгро оказывать всестороннюю поддержку молодым ученым заявил генеральный директор одного из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений – Группы ФосАгро - Андрей Гурьев.

"Для ФосАгро поддержка молодых химиков является приоритетом социальной и кадровой политики. Так, компания многие годы активно сотрудничает с ЮНЕСКО и ИЮПАК в проекте "Зеленая химия для жизни". В рамках проекта оказывается финансовая и научная поддержка перспективным молодым ученым со всего мира, занимающимся разработкой новых передовых технологий на принципах "Зеленой химии" для решения проблем охраны окружающей среды и здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов", - сказал Гурьев, выступая на проходящем в Санкт-Петербурге XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии. Его слова приводит пресс-служба ФосАгро.

По словам Гурьева, за пять лет реализации программы были рассмотрены более шестисот заявок, денежными призами награждены 34 молодых ученых из 26 стран, выданы грантов на сумму около двух миллионов долларов.

"Зеленая химия" стала первым проектом в истории ЮНЕСКО и ООН, реализуемым за счет средств российского бизнеса", - сказал генеральный директор ФосАгро.

Он отметил, что ФосАгро не только поддерживает фундаментальную науку, но и работает над повышением престижа и ее популяризации среди подрастающего поколения, выстраивает и поддерживает систему профильного образования и подготовки высококвалифицированных инженерных кадров по программе "школа-колледж-вуз". В "ФосАгро-школах" в городах присутствия компании организовано углубленное изучение химии, физики и других предметов, в подшефных образовательных учреждениях преподают академики, а интерактивно-познавательные музейные центры, входящие в группу, работают по принципу "Наука для всех". ФосАгро развивает стартовавшее более полутора лет назад сотрудничество с Образовательным центром "Сириус" в Сочи). Взаимодействие нацелено на развитие проектов компании в сфере образования, науки и профориентационной работы.