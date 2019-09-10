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РИА Новости

ФосАгро: поддержка молодых химиков - приоритет компании

14:41 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. О намерении ФосАгро оказывать всестороннюю поддержку молодым ученым заявил генеральный директор одного из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений – Группы ФосАгро - Андрей Гурьев.
"Для ФосАгро поддержка молодых химиков является приоритетом социальной и кадровой политики. Так, компания многие годы активно сотрудничает с ЮНЕСКО и ИЮПАК в проекте "Зеленая химия для жизни". В рамках проекта оказывается финансовая и научная поддержка перспективным молодым ученым со всего мира, занимающимся разработкой новых передовых технологий на принципах "Зеленой химии" для решения проблем охраны окружающей среды и здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов", - сказал Гурьев, выступая на проходящем в Санкт-Петербурге XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии. Его слова приводит пресс-служба ФосАгро.
По словам Гурьева, за пять лет реализации программы были рассмотрены более шестисот заявок, денежными призами награждены 34 молодых ученых из 26 стран, выданы грантов на сумму около двух миллионов долларов.
"Зеленая химия" стала первым проектом в истории ЮНЕСКО и ООН, реализуемым за счет средств российского бизнеса", - сказал генеральный директор ФосАгро.
Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
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Он отметил, что ФосАгро не только поддерживает фундаментальную науку, но и работает над повышением престижа и ее популяризации среди подрастающего поколения, выстраивает и поддерживает систему профильного образования и подготовки высококвалифицированных инженерных кадров по программе "школа-колледж-вуз". В "ФосАгро-школах" в городах присутствия компании организовано углубленное изучение химии, физики и других предметов, в подшефных образовательных учреждениях преподают академики, а интерактивно-познавательные музейные центры, входящие в группу, работают по принципу "Наука для всех". ФосАгро развивает стартовавшее более полутора лет назад сотрудничество с Образовательным центром "Сириус" в Сочи). Взаимодействие нацелено на развитие проектов компании в сфере образования, науки и профориентационной работы.
Менделеевский съезд, проводимый под эгидой Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК), является одним из основных мероприятий Международного года Периодической таблицы химических элементов, созданной великим русским ученым Дмитрием Менделеевым 150 лет назад. Партнером ООН в их проведении, включая открытие Международного года Периодической таблицы химических элементов в штаб-квартире ЮНЕСКО в январе этого года, была выбрана компания ФосАгро, выступившая также генеральным спонсором съезда.
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Андрей ГурьевФосАгроНовости компаний - Экономика
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