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РИА Новости

В Латвии приостановили работу крупнейшие банки из-за технического сбоя

14:40 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭкран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы. Архивное фото
РИГА, 10 сен – РИА Новости. Мобильное приложения Smart-ID, которое используют крупнейшие латвийские банки, не работает из-за технического сбоя, сообщила журналистам представитель администрирующей приложение компании SK ID Solution Санита Мейере.
"Приложение не работает. Специалисты работают над устранением неполадок", - сказала Мейере.
Жители Латвии, которые пользуются приложением, не могут подключится к банкам, оплатить счета по интернету. Большинство латвийских банков с понедельника, 9 сентября, прекратили использование кодовых карт для доступа в интернет-банк.
Пользователям смартфонов для получения доступа предлагается пользоваться приложениями Smart-ID, Google Authenticator, Mobilescan, а клиенты, у которых нет смартфонов, могут приобрести калькулятор кодов.
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