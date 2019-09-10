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РИА Новости

Путин предложил использовать в госуправлении наработки Сбербанка в сфере ИИ

14:38 10.09.2019 (обновлено: 14:56 10.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 10 сентября 2019
Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 10 сентября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом предложил использовать в госуправлении наработки банка в сфере искусственного интеллекта, сделать это как можно быстрее.
В ходе встречи с Путиным Греф рассказал о потенциале использования искусственного интеллекта. "Мы видим, конечно, колоссальный потенциал использования систем искусственного интеллекта практически везде: повышение производительности труда, повышение прозрачности и скорости оказания услуг, в том числе государственных услуг. Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы", - сказал Греф. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления. Мы с вами много раз на этот счет говорили. Нужно только как можно быстрее это сделать", - сказал Путин в ответ.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
4 сентября, 13:29Восточный экономический форум
Орешкин: искусственный интеллект поможет повысить производительность труда
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Сбербанк РоссииВладимир ПутинГерман ГрефТехнологииПолитика
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