Путин предложил использовать в госуправлении наработки Сбербанка в сфере ИИ

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом предложил использовать в госуправлении наработки банка в сфере искусственного интеллекта, сделать это как можно быстрее.
В ходе встречи с Путиным Греф рассказал о потенциале использования искусственного интеллекта. "Мы видим, конечно, колоссальный потенциал использования систем искусственного интеллекта практически везде: повышение производительности труда, повышение прозрачности и скорости оказания услуг, в том числе государственных услуг. Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы", - сказал Греф. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления. Мы с вами много раз на этот счет говорили. Нужно только как можно быстрее это сделать", - сказал Путин в ответ.