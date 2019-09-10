Путин предложил использовать в госуправлении наработки Сбербанка в сфере ИИ

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом предложил использовать в госуправлении наработки банка в сфере искусственного интеллекта, сделать это как можно быстрее.

В ходе встречи с Путиным Греф рассказал о потенциале использования искусственного интеллекта. "Мы видим, конечно, колоссальный потенциал использования систем искусственного интеллекта практически везде: повышение производительности труда, повышение прозрачности и скорости оказания услуг, в том числе государственных услуг. Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы", - сказал Греф. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.