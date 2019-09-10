Эксперт прокомментировал новый состав Мосгордумы

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Выборы в Мосгордуму показали, что в прошлом остался архаичный, "карманный" формат столичного парламента, избранный состав более адекватно отражает политические предпочтения москвичей, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

"Эти выборы в Мосгордуму, ими, по сути, завершается трансформация от старого архаичного... формата "карманной" Мосгордумы, когда 90% у "Единой России", ещё 10% у КПРФ, и других политических представителей у горожан нет. Мне кажется, вот этот состав, он гораздо более адекватно отражает политические предпочтения жителей столицы", - сказал Костин на круглом столе по итогам единого дня голосования.

Эксперт подчеркнул, что считает результаты выборов в московский парламент "очень неплохим".

Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест в столичном парламенте, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. При этом итоговая явка на электронном голосовании составила 92,3%.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявлял, что фракция ЕР в Мосгордуме может получить 25 мандатов из 45, она будет сформирована из самовыдвиженцев, состоящих в партии. Депутат городского парламента шестого созыва, проходящий и в новый состав Мосгордумы, Кирилл Щитов рассказал РИА Новости, что фракцию "Единой России" в новом созыве Мосгордумы начнут формировать из самовыдвиженцев в ближайшее время.