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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Эксперт прокомментировал новый состав Мосгордумы

14:37 10.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК.
Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Выборы в Мосгордуму показали, что в прошлом остался архаичный, "карманный" формат столичного парламента, избранный состав более адекватно отражает политические предпочтения москвичей, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
"Эти выборы в Мосгордуму, ими, по сути, завершается трансформация от старого архаичного... формата "карманной" Мосгордумы, когда 90% у "Единой России", ещё 10% у КПРФ, и других политических представителей у горожан нет. Мне кажется, вот этот состав, он гораздо более адекватно отражает политические предпочтения жителей столицы", - сказал Костин на круглом столе по итогам единого дня голосования.
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
9 сентября, 14:16Выборы в Мосгордуму
Избранные в Мосгордуму депутаты примут присягу 12 сентября
Эксперт подчеркнул, что считает результаты выборов в московский парламент "очень неплохим".
Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест в столичном парламенте, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. При этом итоговая явка на электронном голосовании составила 92,3%.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявлял, что фракция ЕР в Мосгордуме может получить 25 мандатов из 45, она будет сформирована из самовыдвиженцев, состоящих в партии. Депутат городского парламента шестого созыва, проходящий и в новый состав Мосгордумы, Кирилл Щитов рассказал РИА Новости, что фракцию "Единой России" в новом созыве Мосгордумы начнут формировать из самовыдвиженцев в ближайшее время.
Московская городская дума
9 сентября, 11:55Выборы в Мосгордуму
Самым молодым и самым возрастным депутатами МГД стали представители КПРФ
Выборы в столичный парламент прошли в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. По всей столице работали 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаКонстантин КостинМоскваПолитика
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