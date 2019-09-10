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РИА Новости

Архангельский минздрав опроверг данные о плохих условиях для отдыха медиков

14:30 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Опубликованные фотографии помещений для отдыха медперсонала в Няндоме с якобы отвратительными условиями являются постановочными, заявила РИА Новости представитель минздрава Архангельской области Анна Калинина.
Несколько дней назад пользователь сети "ВКонтакте" с именем Павел Апостол опубликовал на своей странице фотографии якобы того помещения, где отдыхают фельдшеры и водители скорой помощи няндомской больницы. На фотографиях видно неотремонтированное помещение, матрасы, лежащие на полу, вздувшийся линолеум. Мужчина отметил, что сам работает в этой больнице.
"Это помещение, которое освобождается для ремонта под установку нового оборудования, туда будет куплен томограф. А приемное отделение с комнатой отдыха персонала находится в другом крыле. Водитель пришел делать фотографии во внерабочее время", - сообщила Калинина.
По ее словам, у водителя и руководства больницы возник конфликт, результатом которого стали эти фотографии. "Помещения для фельдшеров и водителей совершенно другие. Конечно, не пятизвездочный отель, но есть кухонька, стол, кушетки, микроволновка. Фотографии, которые выложил водитель, являются постановочными", - заявила собеседница агентства.
По словам Калининой, ситуация находится на контроле минздрава и лично министра и не повлияла на оказание неотложной помощи в Няндоме.
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Архангельская областьНяндомаОбщество
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