Архангельский минздрав опроверг данные о плохих условиях для отдыха медиков

"Это помещение, которое освобождается для ремонта под установку нового оборудования, туда будет куплен томограф. А приемное отделение с комнатой отдыха персонала находится в другом крыле. Водитель пришел делать фотографии во внерабочее время", - сообщила Калинина.

По ее словам, у водителя и руководства больницы возник конфликт, результатом которого стали эти фотографии. "Помещения для фельдшеров и водителей совершенно другие. Конечно, не пятизвездочный отель, но есть кухонька, стол, кушетки, микроволновка. Фотографии, которые выложил водитель, являются постановочными", - заявила собеседница агентства.