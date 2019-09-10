Газпром активизирует геологоразведку для новых поставок газа в Китай

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Газпром" в 2020-2021 годах активизирует геологоразведочные работы (ГРР) в Иркутском и Красноярском центрах добычи, которые могут стать базой для поставок газа по западному маршруту в Китай через Монголию, следует из комментария зампреда правления компании Виталия Маркелова.

"Газпром в 2020-2021 годах активизирует геологоразведочные работы и актуализирует свою ресурсную базу в Иркутском и Красноярском центрах газодобычи. Идет поисково-разведочное бурение на открытых Абаканском, Ильбокичском и Имбинском месторождениях в Красноярском крае, сейсморазведочные работы и доразведка открытых залежей углеводородов в пределах Ковыктинского и Хандинского участков. Проводится оценка и подготовка перспективных поисковых объектов на участках "Газпрома", - сообщил Маркелов журналистам.

"Кроме того, рассматривается возможность получения новых лицензионных участков недр для расширения ресурсной базы", - отметил он.

В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером попросил компанию рассмотреть возможность поставок с Ямала газа в Китай по западному маршруту через Монголию. Президент напомнил о возможности использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края, Ямала.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по так называемому восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться с 1 декабря 2019 года.