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РИА Новости

Газпром активизирует геологоразведку для новых поставок газа в Китай

14:27 10.09.2019 (обновлено: 14:54 10.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГазовая буровая установка "Екатерина" на Бованенковском месторождении
Газовая буровая установка Екатерина на Бованенковском месторождении
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Газовая буровая установка "Екатерина" на Бованенковском месторождении. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Газпром" в 2020-2021 годах активизирует геологоразведочные работы (ГРР) в Иркутском и Красноярском центрах добычи, которые могут стать базой для поставок газа по западному маршруту в Китай через Монголию, следует из комментария зампреда правления компании Виталия Маркелова.
"Газпром в 2020-2021 годах активизирует геологоразведочные работы и актуализирует свою ресурсную базу в Иркутском и Красноярском центрах газодобычи. Идет поисково-разведочное бурение на открытых Абаканском, Ильбокичском и Имбинском месторождениях в Красноярском крае, сейсморазведочные работы и доразведка открытых залежей углеводородов в пределах Ковыктинского и Хандинского участков. Проводится оценка и подготовка перспективных поисковых объектов на участках "Газпрома", - сообщил Маркелов журналистам.
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"Кроме того, рассматривается возможность получения новых лицензионных участков недр для расширения ресурсной базы", - отметил он.
В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером попросил компанию рассмотреть возможность поставок с Ямала газа в Китай по западному маршруту через Монголию. Президент напомнил о возможности использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края, Ямала.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по так называемому восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться с 1 декабря 2019 года.
Через год компании подписали еще одно соглашение о поставках газа в Китай - по западному маршруту, предусматривающему создание новой трубопроводной системы в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы. В конце декабря 2017 года "Газпром" подписал с CNPC соглашение об основных условиях поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока.
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