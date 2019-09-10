Липецкая область и МТС будут сотрудничать в цифровой экономике

ЛИПЕЦК, 10 сен — РИА Новости. Администрация Липецкой области во вторник подписала соглашение с ПАО "МТС" о стратегическом партнерстве в области развития цифровой экономики региона, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

По его словам, в ближайшие три года МТС инвестирует в цифровую инфраструктуру региона более 900 миллионов рублей. Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в Липецкой области инновационных технологий для цифровизации экономики региона и его социальной сферы.

Врио главы региона отметил, что в рамках соглашения запланировано обеспечение покрытия трассы М4 "Дон" и железнодорожных путей южного направления скоростным мобильным интернетом.