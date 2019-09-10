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РИА Новости

Медведев прокомментировал вопрос о возможном возвращении России в G8

14:22 10.09.2019 (обновлено: 16:37 10.09.2019)
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© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© POOL
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. G8 была не бесполезной площадкой, но Россию туда в полном объеме никогда и не пускали, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о возможном возвращении к формату "Большой восьмерки".
По его словам, в современном мире такие ограниченные форматы не способны принимать решения, существенные для человечества.
"G8 была площадкой, чтобы обсудить в узком кругу различные политические вызовы, различные проблемы", — добавил премьер.
Медведев отметил, что если Москве поступит приглашение присоединиться к формату "Восьмерки", его можно будет рассматривать. Однако ему "странно слышать", когда иностранные партнеры говорят об этом при условии, что Россия "исправится".
"По-моему, президент Трамп сказал правильную вещь: только надо спросить у России, а надо ли России это", — добавил премьер.
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
6 сентября, 10:58Сказано в эфире
"Игра в доброго и злого". В конгрессе США выступили против участия РФ в G7В американский конгресс внесен законопроект против возвращения России в G7. В эфире радио Sputnik лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков прокомментировал происходящее в американской политике в отношении России.
Он указал, что "Восьмерке" не достает легитимности, поскольку большинство насущных вопросов можно рассматривать на уровне "Двадцатки".
"Десять лет назад, когда я впервые посетил саммит "Восьмерки", <…> естественно, приглашали другие страны, в том числе Китай, Индию, некоторые другие государства, без которых сегодня вообще рассматривать вопросы международной повестки дня практически невозможно", — сказал премьер журналистам.
Также Медведев прокомментировал состояние отношений России и Евросоюза.
"Они сейчас на нуле. Мы, конечно, можем и без них прожить, на двусторонних проектах, развивая отношения исключительно с нашими друзьями из Словении, с большим количеством других европейских стран, но это ненормально", — сказал он.
По мнению премьера, надо смотреть, готово ли новое руководство Европейской комиссии идти навстречу. Однако, отметил он, ЕК не должна ставить никаких условий — не Россия разрушала отношения, и не ей их восстанавливать.
Путин о G7: Мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества
5 сентября, 12:25РИА Новости
Россия открыта к диалогу с G7, заявил Путин

G7 и G8

В "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе всемером.
В конце августа The Guardian сообщила, что Трамп поссорился с лидерами стран — участниц клуба, которые не согласились с его мнением о необходимости возвращения к G8. Американского лидера поддержал только глава правительства Италии Джузеппе Конте.
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата "Большой восьмерки", но это не самоцель.
Великолепная шестерка и вратарь. G7 распадается на пары
28 августа, 18:47Акценты
Великолепная шестерка и вратарь. G7 распадается на парыУ "Большой семерки" кризис самоопределения: стать ли ей "восьмеркой" или остаться так, а, может, и подсократиться, чтобы достичь согласия? Казалось бы, при чем здесь Россия?
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Дмитрий МедведевG8РоссияВ мире
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