Медведев прокомментировал вопрос о возможном возвращении России в G8

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. G8 была не бесполезной площадкой, но Россию туда в полном объеме никогда и не пускали, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о возможном возвращении к формату "Большой восьмерки".

По его словам, в современном мире такие ограниченные форматы не способны принимать решения, существенные для человечества.

"G8 была площадкой, чтобы обсудить в узком кругу различные политические вызовы, различные проблемы", — добавил премьер.

Медведев отметил, что если Москве поступит приглашение присоединиться к формату "Восьмерки", его можно будет рассматривать. Однако ему "странно слышать", когда иностранные партнеры говорят об этом при условии, что Россия "исправится".

"По-моему, президент Трамп сказал правильную вещь: только надо спросить у России, а надо ли России это", — добавил премьер.

Он указал, что "Восьмерке" не достает легитимности, поскольку большинство насущных вопросов можно рассматривать на уровне "Двадцатки".

"Десять лет назад, когда я впервые посетил саммит "Восьмерки", <…> естественно, приглашали другие страны, в том числе Китай, Индию, некоторые другие государства, без которых сегодня вообще рассматривать вопросы международной повестки дня практически невозможно", — сказал премьер журналистам.

Также Медведев прокомментировал состояние отношений России и Евросоюза.

"Они сейчас на нуле. Мы, конечно, можем и без них прожить, на двусторонних проектах, развивая отношения исключительно с нашими друзьями из Словении, с большим количеством других европейских стран, но это ненормально", — сказал он.

По мнению премьера, надо смотреть, готово ли новое руководство Европейской комиссии идти навстречу. Однако, отметил он, ЕК не должна ставить никаких условий — не Россия разрушала отношения, и не ей их восстанавливать.

G7 и G8

В "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе всемером.

В конце августа The Guardian сообщила, что Трамп поссорился с лидерами стран — участниц клуба, которые не согласились с его мнением о необходимости возвращения к G8. Американского лидера поддержал только глава правительства Италии Джузеппе Конте.